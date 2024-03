Acqua e cambiamento climatico: Lario Reti Holding parla agli studenti

Al Politecnico incontro formativo con gli studenti delle superiori in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

Tra i relatori il noto Andrea Giuliacci: “L’uso sostenibile della risorsa acqua è una delle sfide più grandi del futuro”

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo, Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito di Lecco (ATO) hanno organizzato una giornata formativa sul tema dell’acqua rivolta agli studenti del triennio delle scuole superiori di Calolziocorte e Lecco. Diversi i temi che sono stati trattati: dall’importanza dell’acqua, al ruolo dell’Ato e di Lario Reti Holding nella gestione, alla riduzioni degli sprechi, alla relazione tra cambiamento climatico e diversa disponibilità dell’acqua.

Particolarmente interessante l’intervento del meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, collegato in video, che ha spiegato in modo semplice ma molto dettagliato gli effetti del cambiamento climatico: “Il clima sta cambiando e questa è una certezza scientifica fornita dai dati degli strumenti meteo. Dal 1880 a oggi, le temperature medie sono rapidamente salite a livello globale: il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre. Una situazione che ha riflessi su molteplici aspetti: in primis lo scioglimento dei ghiacci e i fenomeni atmosferici atmosferici più estremi”.

“Cosa sta succedendo in Italia? – ha continuato Giuliacci -. Il nostro Paese è un hot spot del cambiamento climatico, vuol dire che da noi il clima sta cambiando più rapidamente rispetto alle medie del pianeta. In poco più di 2 secoli le temperature medie in Italia sono salite di oltre 2 gradi. In 50 anni i nostri ghiacciai si sono ridotti di circa il 30% e questo significa molta meno acqua disponibile. I dati raccolti dai pluviometri ci dicono che dal 1880 a oggi la quantità di pioggia che cade è più o meno la stessa, ma concentrata in meno eventi. Diminuiscono i giorni di pioggia quindi aumenta la possibilità di andare incontro a periodi di siccità. Il clima in Italia si sta estremizzando“.

La scienza ci dice che è virtualmente certo che la causa di tutto ciò è l’uomo con l’emissione dei gas serra, legati ai combustibili fossili, che trattengono il calore nell’atmosfera: “Entro la fine del secolo in Italia pioverà molto meno e diminuirà l’acqua disponibile, proprio l’Italia sarà una di quelle regioni dove diminuirà di più – ha concluso Giuliacci – Saremo costretti ad adattarci ai cambiamenti, inquinare meno e l’uso sostenibile della risorsa acqua è una delle sfide più grandi del futuro“.

Presenti all’incontro la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, il presidente dell’Ato Marco Bonaiti e il presidente di Lario Reti Holding Lelio Cavallier tutti concordi nell’affermare che “l’acqua è un bene prezioso che non va assolutamente sprecato, perciò bisogna fare tutti più attenzione ai piccoli gesti quotidiani. E’ importante sensibilizzare i giovani perché siano sempre più consapevoli rispetto al tema dell’acqua. Un tema complesso che, legato al cambiamento climatico, ha un impatto su tantissimi aspetti della vita quotidiana. Parlare del servizio idrico integrato significa offrire un’opportunità di crescita e condivisione per un futuro diverso e migliore”.

La mattinata ha visto la trattazione anche di argomenti più tecnici: nel 2022 l’Ufficio d’Ambito di Lecco ha ottenuto un importante finanziamento di 17,8 milioni di euro destinato al progetto di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua in Provincia di Lecco. Laura Boscarello, Responsabile Modellazione di Lario Reti Holding, il gestore del servizio idrico integrato dell’Ato di Lecco, ha spiegato il ruolo dell’azienda e i vari progetti che vengono portati avanti a partire dalla razionalizzazione degli impianti di depurazione (passati da 42 a 26 con l’obiettivo di arrivare a 12 in tutta la provincia) il tutto per una sempre miglior gestione della risorsa. La giornata si è conclusa con l’intervento di Manuela Grecchi, prorettore Delegato del Politecnico di Milano, responsabile del Polo territoriale di Lecco, che si è focalizzata sulla formazione e mondo del lavoro, con particolare riferimento ai percorsi del Polimi per costruire le competenze, con i giovani che giocheranno un ruolo fondamentale in questo senso.