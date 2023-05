Lavori e competizioni sportive: le modifiche alla viabilità della prossima settimana

Nella notte tra lunedì 15 maggio e martedì 16 maggio pulizia notturna di alcune aree di parcheggio

“3 Coi de Cius” e “IMA Color Run 8.2”: ecco le modifiche in programma sabato 20 e domenica 21 maggio

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 15 maggio e martedì 16 maggio e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 16 maggio nelle aree di via ai Poggi, via Sant’Egidio, via Francesco Baracca (Tito Speri), via Arlenico, via Papa Giovanni XXIII, via Palestro, via alla Rovinata, via Malpensata, via Ferrari, via Ugo Foscolo e via Ugo Bassi.

Si comunichiamo, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via SPREAFICO, tratto all’altezza del civico 26, istituzione di divieto di circolazione per un intervento di rinnovo all’allaccio dell’acquedotto con sostituzione del contatore e delle valvole il 18 e il 19 maggio dalle 8 alle 17;

via TURATI, tratto all’altezza del civico 48, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio all’impianto di videosorveglianza il 16 maggio;

via PASUBIO, tratto all’altezza del civico 11, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete BT il 15 maggio;

via ALLA SPIAGGIA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete BT dal 16 al 26 maggio;

via MONTESSORI, tratto all’altezza del civico 12, parziale restringimento della sede stradale per lavori di posa del cavo telefonico il 18 maggio;

via DANTE, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori edili, scavi di saggio, per il TLR dal 15 al 21 maggio;

via DONIZETTI, via PONCHIELLI, via ALLE FORNACI e corso EMANUELE FILIBERTO, parziali restringimenti per lavori di posa del cavo telefonico dal 15 al 19 maggio;

piazza MAZZINI e piazza MANZONI, parziali restringimenti per lavori di posa del cavo telefonico dal 15 al 26 maggio;

corso MATTEOTTI, corso MONTE SANTO, via BAINSIZZA, via CARLO MAURI, via VERCELLONI, via CROLLALANZA, via PARTIGIANI, via SEMINARIO, via F.LLI BANDIERA, via GORIZIA, via MENTANA, via MONETA, via ORLANDO SORA, via OSLAVIA, via PANIGADA, via PLINIO, via TONALE, via VINCANINO e via VOLONE parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dal 15 al 27 maggio.

Infine, si segnaliamo le modifiche alla viabilità per sabato 20 e domenica 21 maggio causa due competizioni sportive.