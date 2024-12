Le Luci su Lecco… spente. Tante segnalazioni, si lavora per risolvere il problema

Per un problema legato al fornitore le proiezioni natalizie ieri sera non sono entrate in funzione

Gli organizzatori hanno fatto sapere che riprenderanno dalla serata di mercoledì 4 dicembre

LECCO – Serata buia quella di ieri, lunedì, nel centro di Lecco, dove le colorate proiezioni luminose natalizie degli Amici di Lecco non sono entrate in funzione. Numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, delusi nel non vedere il centro cittadino illuminato come previsto. Il problema sembra essere legato al fornitore, Enel: si è infatti verificata un’interruzione di corrente nel quadro elettrico al quale è collegato il sistema di video mapping.

Gli organizzatori confidano di risolvere il disguido il prima possibile, così da restituire alla città l’atmosfera magica e luminosa del Natale: “A causa di un guasto tecnico le proiezioni questa sera (martedì) non si terranno – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Lecco tornerà a proiettare le storie di Natale e brillare a partire da domani sera (giovedì). Ci scusiamo per il disagio!”