Lecco. Dopo oltre 20 anni chiuso il McDonald’s sul lungolago

Il locale aveva aperto nel 1996

Ha cessato l’attività ieri, martedì. Si attende di sapere dove verrà riaperto in città

LECCO – Ha chiuso i battenti ieri, martedì 28 novembre, il McDonald’s sul lungolago di Lecco, locale ‘storico’ della città. Il fast food era stato aperto nel 1996, diventando subito un luogo di ritrovo e riferimento non solo per tanti giovani ma anche per le famiglie.

La notizia della chiusura circolava da tempo, poi nei giorni scorsi all’ingresso dell’attività è comparso un cartello: “Si avvisa la gentile clientela che martedì 28 novembre alle ore 15 questo ristorante cesserà la sua attività. In attesa di una nuova riapertura in data e luogo da definirsi vi aspettiamo presso il ristorante d Garlate”.

Le motivazioni della chiusura, chiarite dall’azienda, sarebbero “logistiche”: il locale, in quella posizione, non risultava infatti più strategicamente rilevante.

Da chiarire dove riaprirà in città il noto fast food. Intanto il personale del punto di Lecco, una trentina di dipendenti circa, è stato ricollocato in altri punti vendita.