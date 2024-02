Lecco. Infrastrutture, progetti strategici e Olimpiadi sul Tavolo per la competitività

Area Lariana strategica in ottica cinque cerchi, anello di congiunzione tra Milano e Valtellina

Durante l’incontro in Camera di Commercio Como-Lecco condivisi aggiornamenti e raccolti spunti sulle opere in programma

LECCO – Infrastrutture, progetti strategici per il territorio, Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: è quanto finito sul Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco nella giornata di oggi, lunedì, in Camera di Commercio Como-Lecco

“Con soddisfazione abbiamo accolto le richieste di convocazione del tavolo e apprezzato l’ampia e qualificata partecipazione alla seduta odierna, segno del riconoscimento del ruolo del tavolo, quale luogo di condivisione per la definizione dei percorsi di sviluppo del sistema lariano – spiega Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco – L’impegno di collaborazione e condivisione che abbiamo assunto fin dall’inizio del nostro mandato ha dato i suoi frutti in particolare sul fronte del turismo, con gli importanti risultati sotto gli occhi di tutti. Non posso che auspicare che la nuova Giunta camerale dia continuità al percorso avviato”.

Si è parlato di adeguamento e messa in sicurezza del tunnel della SS36, realizzazione della terza corsia del Ponte Manzoni tra Pescate e Lecco; completamento della SR 639 – Nuova Lecco-Bergamo (lotto 3 “Lavello”), adeguamento dell’infrastruttura SS 36 (tratto Monza – Civate) e prolungamento della Tangenziale EST in provincia di Lecco; ammodernamento ed

elettrificazione della linea ferroviaria Como – Lecco rispetto alle infrastrutture. Tra i progetti strategici per il territorio un HUB logistico a Lecco e l’aggiornamento dell’Accordo di Programma Campus Politecnico. Infine, le Olimpiadi nel 2026, con infrastrutture strategiche e azioni territoriali da promuovere.

Presenti l’assessore regionale Massimo Sertori e gli altri rappresentanti politici regionali del territorio, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il vicepresidente della Provincia Alessandra Hofmann, i vertici delle associazioni datoriali e sindacali del territorio. Hanno partecipato in video-collegamento anche il dr. Vizza di RFI – Rete Ferroviara Italiana e l’ing. Luongo di ANAS.

“L’incontro di oggi ha consentito di condividere importanti aggiornamenti sugli interventi infrastrutturali per il territorio in vista delle Olimpiadi e degli altri importanti eventi sportivi che ospiteremo nei prossimi anni – commenta Lorenzo Riva, Coordinatore del Tavolo per la competitività -. Abbiamo raccolto numerosi spunti utili a rafforzare la comune visione lariana e a dare continuità all’approccio di area vasta, consolidando la collaborazione con la Camera di Commercio di Sondrio“.

Il confronto ha confermato la posizione strategica dell’area Lariana, anello di congiunzione della via olimpica tra Milano e la Valtellina. “Le Olimpiadi 2026 rappresentano un’occasione che non possiamo perdere: dobbiamo lavorare in rete per cogliere appieno la straordinaria opportunità di visibilità internazionale per i nostri territori – conclude l’assessore Sertori -, Grazie alle risorse messe a disposizione e all’accelerazione consentita dai ‘Giochi’ potremo anche portare a compimento quelle opere che attendiamo da tempo. C’è da lavorare con spirito olimpico contaminando le Comunità. Siamo di fronte a un’occasione irripetibile in cui il ruolo dei privati è centrale per raccogliere fino in fondo la sfida”.