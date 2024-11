L’Istituto Badoni sul podio per l’Hackersgen Event 2024

Vittoria degli alunni della classe 5^ AI indirizzo informatico

L’evento si è svolto a Bergamo presso il campus Kilometro Rosso

BERGAMO – Il campus Kilometro Rosso di Bergamo ha ospitato la terza edizione dell’HackersGen Event, un appuntamento focalizzato sulle più recenti innovazioni nel campo della tecnologia dell’informazione. Tra le numerose attività proposte, spiccava la sfida “AWS Tech Alliance Jam – Italy – Fall 2024“, una competizione che consiste nell’affrontare una serie di task tecnologici stimolanti.

La competizione, che si è svolta in una mattinata caratterizzata da un fitto programma di attività, ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, tra studenti e docenti, provenienti da tutta Italia, e si è conclusa nel tardo pomeriggio.

Tra i partecipanti, presenti anche gli alunni dell’Istituto Badoni che sono stati accompagnati dai professori Giuseppe De Pietro e Rosaria Occhiuzzi. Gli studenti delle classi 5^Ai e 5^Bi dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica erano divisi in due gruppi.

I due gruppi

Badon0 (Vincitori)

Colozza Cristian (5Ai)

Abdel Salam Abdulkarim (5Ai)

Fusè Sebastiano (5Ai)

Gambirasio Tommaso (5Ai)

Maurizio Testa (5Bi)

MMDC

Federico Bugni (5Bi)

Lorenzo Molteni (5Bi)

Filippo Pinizzotto (5Bi)

Lorenzo Nava (5Bi)

Nicolò Molteni (5Bi)

I ragazzi si sono cimentati in una prova che viene così descritta da Cristian Colozza, studente della 5^Ai e vincitore delle ultime due edizioni: “Quest’anno, una volta entrati nella piattaforma, venivano presentati vari esercizi, ognuno dei quali dava un punteggio di 80 punti se completato interamente e correttamente. C’erano a disposizione anche degli indizi, tuttavia l’utilizzo di un indizio costava dei punti che venivano scalati dal totale accumulato. Più l’indizio era importante, più punti venivano tolti”.

Inoltre, aggiunge: “I task erano di questo tenore, ovvero, ‘Esegui una snapshot di un DB che si trova su RDS, cripta la snapshot, e ripristina il DB da essa’. La piattaforma capiva automaticamente quando venivano risolte. Ogni membro del gruppo poteva lavorare in autonomia su una task”.

La vittoria conquistata per due anni consecutivi dagli studenti dell’Istituto Badoni di Lecco, che li ha consacrati protagonisti indiscussi di questa edizione 2024, testimonia la passione e la dedizione che contraddistinguono il loro percorso scolastico, riconoscendo al contempo la fatica e l’impegno straordinario profusi in questa competizione.

La premiazione, che si è svolta nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, ha visto il gruppo Badon0 vincitore di questo evento, che viene così descritto e riconosciuto dagli stessi organizzatori: “Grazie alla collaborazione con AWS, oltre 100 studenti, suddivisi in 24 team, si sono sfidati in una coinvolgente JAM, mettendo alla prova le loro competenze negli ambienti cloud di AWS. Al termine di un’intensa ora e mezza di competizione, complimenti vivissimi agli studenti dell’IIS Badoni di Lecco, che hanno conquistato una vittoria memorabile”.

Questo traguardo conferma la passione degli studenti dell’Istituto lecchese per queste discipline e li contraddistingue anche grazie al supporto dei loro docenti, particolarmente attenti alle iniziative che possono offrire ai ragazzi importanti opportunità per mettersi in gioco, motivare il loro percorso scolastico e raggiungere risultati soddisfacenti.