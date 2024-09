Manutenzione straordinaria di strade e piazze, in arrivo lavori per 1,3 milioni

La Giunta ha approvato il progetto definitivo

In totale 18 interventi dal centro ai rioni per riqualificare asfalti e pavimentazione di vie e piazze

LECCO – Una ventina di interventi di manutenzione straordinaria per riqualificare strade e piazze della città, dal centro ai rioni. Il progetto definito, contenuto nel Piano Asfalti, è stato approvato dalla Giunta la scorsa settimana, l’investimento è pari a 1,3 milioni di euro.

“L’attività di manutenzione stradale – si legge nella delibera – è fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza nonché adeguata conformità e decoro, ciò rende necessario un costante monitoraggio della rete stradale”. In seguito a questa attività sono emerse alcune criticità e per far fronte alle stesse e ripristinare le normali condizioni di decoro stradale, è stato predisposto il progetto ‘Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine’.

In maniera sintetica, il progetto si compone di tre macro-tipologie di lavorazioni, differenziate dalla pavimentazione utilizzata e dal tipo d’intervento, per un totale di 18 interventi.

I lavori di asfaltatura riguarderanno via Partigiani, via IX Febbraio, via del Sarto, via allo Zucco, via Belfiore, Corso Matteotti, via Filanda (dove l’intervento prevede anche la realizzazione di un marciapiede a completamento di quello esistente), via P. Laini; un’altra tranche di interventi riguarderà invece la sistemazione della pavimentazione in porfido nelle seguenti strade: via Maggiore, via G.Spreafico, via A.Bonaiti, via S.Nicolò; infine, si interverrà con lavorazioni edili varie, che riguarderanno in prevalenza la riqualificazione delle geometrie dei marciapiedi esistenti in via Zelioli, via Paisiello, Corso Emanuele Filiberto e via Agliati, mentre in via Don Morazzone si interverrà su un tratto di fognatura bianca.

Le tempistiche sono ancora da definire: una volta approvato il progetto esecutivo, si potrà procedere ad un nuovo appalto per la realizzazione dei lavori.