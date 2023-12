Premio Paolo Cereda, 22 le adesioni alla sesta edizione del concorso

Quest’anno il concorso è dedicato al tema “Quando i ragazzi sono ‘Liberi di scegliere’”

Le classi dovranno produrre il proprio elaborato sui temi della legalità e della lotta alle mafie entro il 17 aprile

LECCO – Ampia partecipazione alla sesta edizione del concorso “Premio Paolo Cereda”, promosso da Libera Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco in ricordo del Coordinatore di Libera scomparso nel 2017.

Dedicato quest’anno al tema “Quando i ragazzi sono ‘Liberi di scegliere’”, in questa edizione i partecipanti dovranno riflettere – attraverso elaborati artistici o letterari – su quei percorsi di ragazzi e ragazze nati/e in famiglie mafiose ma che scelgono di uscirne rimettendo al centro la propria vita e il proprio futuro. Il compito sarà, dunque, quello di provare a immedesimarsi nei giovani che in un ambiente mafioso riescono a liberarsi.

Alla scadenza del 16 dicembre 2023, il concorso ha visto l’adesione di 22 classi delle scuole di Lecco e provincia: 13 classi delle scuole secondarie di secondo grado e 9 classi delle scuole secondarie di primo grado. Ora si entra nel vivo con la produzione da parte delle classi partecipanti del proprio elaborato sui temi della legalità e della lotta alle mafie entro il 17 aprile 2024; a giudicare i lavori sarà chiamata anche Libera, con i propri rappresentanti nella Giuria del concorso.

Come nelle edizioni precedenti, saranno cinque le classi premiate per le migliori proposte con un contributo economico finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus e dal Fondo di Comunità “Paolo Cereda”. Anche per l’edizione 2023-2024 si darà alle classi iscritte la possibilità di partecipare ad alcuni momenti di formazione e approfondimento che saranno presentati ai docenti.

Tutte le informazioni sono contenute nel bando di concorso al seguente link.