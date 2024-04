Premio speciale per Lario Reti Holding agli Aquality Award

Riconoscimento speciale per la riduzione di perdite e asset manageriale

Il premio è stato consegnato in occasione della decima edizione di Aquality Forum

LECCO – Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco, vince il “riconoscimento speciale” per la riduzione di perdite e asset manageriale della prima edizione degli Aquality Award. Il premio è stato ritirato il 9 aprile in occasione della decima edizione di Aquality Forum, l’evento di IKN Italy dedicato agli operatori dell’idrico sulle scelte in tema di sostenibilità, investimenti e transizione digitale.

La giuria – composta da Samir Traini, Partner REF Ricerche, Marco Fantozzi, Managing Director di Isle Utilities Membro di IWA, e Alberto Bernardini, Managing Partner Agenia – ha assegnato il riconoscimento a Lario Reti Holding in quanto l’azienda ha avviato un percorso di digitalizzazione, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, monitoraggio delle reti ed asset management conforme alle normative ed alle raccomandazioni europee, alle best practice dell’IWA ed alle ISO 55001 per l’asset management.

Il progetto presentato per questo ambito comprende un mix bilanciato di azioni volte alla riduzione delle perdite e al monitoraggio dei distretti. Una particolare attenzione è stata posta all’acquisizione del necessario know-how e all’ottimizzazione dell’asset management mediante formazione specialistica, adeguamento dei processi di acquisizione e gestione dei dati e utilizzo di sistemi avanzati di supporto decisionale. La società ha messo, inoltre, in atto azioni particolarmente innovative anche sul lato ambientale, volte alla protezione della biodiversità e alla realizzazione di due impianti di fitodepurazione che rientrano nell’ambito delle nature-based solutions. Inoltre, dal punto di vista sociale, conduce momenti di confronto con determinati stakeholder in modo regolare e istituzionalizzato.