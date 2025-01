Scuola tra criticità e preoccupazioni, Cisl Monza Brianza Lecco fa il punto

A Bosisio Parini, giovedì, si è svolto il IV Congresso della Cisl Scuola: “Diamo forma al futuro”

Eletta anche la nuova segreteria: confermato alla guida Matteo Giammanco

BOSISIO PARINI – A Bosisio Parini, giovedì, si è svolto il IV Congresso della Cisl Scuola Monza Brianza Lecco che si è concluso con l’elezione della nuova segretaria da parte del Consiglio Generale. Confermato alla guida della Categoria il Segretario Generale, Matteo Giammanco, che in questo nuovo mandato quadriennale sarà affiancato da Antonella Sgroi, nel ruolo di Segretaria Generale Aggiunta, e Damiano Valsecchi nel ruolo di Segretario.

Il motto scelto per la stagione congressuale, “Diamo forma al futuro”, esprime a pieno la visione della Segreteria sull’importanza del ruolo del Sindacato nella società: un attivo protagonista dei processi di cambiamento e innovazione ma, nel contempo, garante della centralità della persona come soggetto di una società inclusiva, partecipativa e basata sul valore della fraternità. In quest’ottica viene ritenuto fondamentale il riconoscimento del ruolo strategico della scuola con il superamento della condizione di perenne emergenza. Nella sua relazione Matteo Giammanco ha rilevato alcune criticità del settore.

Il reclutamento

“Per rispondere con puntualità al fabbisogno di personale abilitato e stabilizzato nelle scuole – ha spiegato il Segretario Generale – il reclutamento non può essere affidato solo alle consuete procedure, come i concorsi, ma è necessario mettere in campo una seconda opportunità, una apposita graduatoria da aggiornarsi periodicamente, utilizzata in modo prioritario per le supplenze e utile anche per le assunzioni in ruolo sulla metà dei posti annualmente disponibili. Sto parlando del doppio canale proposto più volte dalla Cisl Scuola che, garantendo la necessaria preparazione del personale, prenda in considerazione il servizio svolto”.

Le procedure di avvio dell’anno scolastico

“È necessario rivedere anche la tempistica delle operazioni connesse all’avvio dell’anno scolastico – continua Giammanco – il cui svolgimento va anticipato rispetto a quanto finora avvenuto. Bisogna intervenire e, se occorre anche in sede legislativa, al fine di conseguire tale obiettivo, come condizione indispensabile per garantire correttezza, efficacia e massima efficienza nelle operazioni finalizzate all’assunzione del personale della scuola, garantendone fin dal primo giorno la regolare apertura e rendendo allo stesso tempo più sostenibili le condizioni di lavoro di tutti coloro che sono impegnati in queste attività”.

Formazione continua e riconoscimento delle competenze acquisite

“La formazione continua incentivata, introdotta con il decreto-legge 36/2022, va ricondotta a norma contrattuale – ha affermato Matteo Giammanco -. Occorre che il contratto definisca in modo chiaro tutti gli elementi di contesto in cui va collocato il riconoscimento delle competenze acquisite dai docenti. Per il personale ATA la formazione in servizio deve essere completamente ripensata, anche perché ha giocato il ruolo della grande assente degli ultimi anni. Aprire in tempi rapidi il tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, a triennio ormai definitivamente concluso è una priorità”.

Il Segretario Cisl Scuola Nazionale

Al Congresso è intervenuto il Segretario Cisl Scuola Nazionale, Salvatore Inglima che nel suo intervento ha sottolineato l’urgenza di garantire il giusto riconoscimento professionale, retributivo e sociale di tutto il personale scolastico: “Il lavoro svolto da Docenti, Dirigenti Scolastici e Personale Amministrativo, Tecnico e ausiliario è diventato sempre più gravoso, appesantito da eccessiva burocrazia e responsabilità. È doverosa una attenta valorizzazione economica al fine di riconoscere la quantità e la qualità del lavoro svolto nelle nostre scuole, chiamate ancora una volta a farsi carico delle molteplici sfide legate alla crescita culturale e civica delle nostre future generazioni”.

Una preoccupazione particolare per il futuro della scuola nelle parole di Monica Manfredini, Segretaria Generale Cisl Scuola Lombardia: “Un problema da affrontare con urgenza è quello del rinnovo generazionale, non è semplice trovare nuovo personale che si dedica alla scuola. È un dato di fatto che i giovani lombardi fanno altre scelte e, senza i giovani, noi non diamo forma a nessun futuro. E’ un tema che deve essere affrontato a livello Confederale e in concerto con le altre forze sociali”.

Ha contribuito al dibattito anche il Segretario Generale Cisl Monza Brianza Lecco, Mirco Scaccabarozzi, presente ai lavori insieme ai colleghi di Segreteria Annalisa Caron e Roberto Frigerio. “Se la scuola è un valore per questo Paese non si capisce perché in Finanziaria siano stati ridotti i fondi per la stabilizzazione dei docenti precari. Dobbiamo imparare a sostenere le nostre ragioni e fare più pressione sull’Esecutivo perché poi si traducano in atti concreti – ha commentato Scaccabarozzi che ha poi sottolineato l’importanza dei percorsi terziari non accademici -. Probabilmente per il tessuto produttivo delle nostre realtà, sia a Lecco che a Monza, varrebbe la pena potenziare, come peraltro già previsto nel PNRR, le cosiddette Academy, gli ITS Istituti Tecnologici Superiori, che probabilmente, dato l’altissimo grado di occupabilità, potrebbero garantire a tante ragazze e ragazzi del nostro territorio l’inserimento in un tessuto produttivo ad alto valore aggiunto”.

A chiusura della giornata, nel ringraziare gli intervenuti per la rinnovata fiducia che gli è stata accordata con la nuova elezione, il Segretario Generale Matteo Giammanco ha espresso la volontà di proseguire il proprio lavoro nel solco della continuità: “Manterremo il nostro impegno verso il mondo della scuola. Metteremo in campo nuove risorse, ampliando lo staff per offrire un servizio sempre più competente e qualificato per continuare a rispondere ai diversi bisogni umani, sociali, occupazionali, formativi e culturali”.