Viandante: servono interventi di manutenzione tra Lecco e Abbadia

In tanti ci hanno segnalato criticità in alcuni tratti, siamo andati a fare un giro

Il tracciato è molto frequentato e proprio per questo merita attenzione. In autunno programmati alcuni interventi

LECCO/ABBADIA – E’ il primo pomeriggio di un lunedì di metà settembre, il clima è ancora caldo e ci apprestiamo a percorrere un tratto del Sentiero del Viandante, quello che dalla chiesetta di San Martino ad Abbadia arriva all’incirca alla centrale elettrica dello Zerbo. Diverse negli ultimi tempi, infatti, le segnalazioni di problemi nel tratto tra Pradello e Abbadia. Proprio nei giorni scorsi, però, l’amministrazione di Abbadia, aveva fatto sapere che alcuni lavori di manutenzioni sono già stati programmati per l’autunno.

Su invito di Giuliano Maresi (colui che questo sentiero l’ha letteralmente riscoperto metro dopo metro con un lavoro lungo anni) e dell’amico Giorgio Ratti (che gli ha dato una mano e tuttora lo aiuta) siamo andati a fare una passeggiata per capire effettivamente la situazione. Va sottolineato che il percorso, soprattutto nelle stagioni meno calde, è percorso da moltissimi escursionisti, tant’è vero che anche noi, nel giro di un’oretta, ne abbiamo incontrati almeno una decina.

Ciò che abbiamo trovato, effettivamente, è che il tratto in questione necessita di alcuni lavori di manutenzione. Il tratto di sentiero è stato inaugurato nel maggio 2021 e, dopo poco più di due anni, presenta sicuramente alcune criticità. E’ vero che si tratta di un sentiero escursionistico e va affrontato con la giusta preparazione, ma proprio per l’alta frequentazione probabilmente merita qualche attenzione in più.

Al di là della folta vegetazione che si trova in alcuni punti, lungo il breve tratto che abbiamo percorso diversi gradini in legno che erano stati realizzati per agevolare il passaggio sono ormai mancanti. In un tratto il parapetto ha i cavi d’acciaio allentati creando una situazione di potenziale pericolo nel caso qualcuno si appoggi cercando sostegno. Il tratto peggiore, però, è quello all’incirca all’altezza della centrale elettrica dello Zerbo, dove c’è la parte più franosa. Procedendo da Abbadia verso Lecco prima si incontra un tratto in piano decisamente ammalorato, le forte piogge e il passaggio a monte di animali hanno reso il sentiero una traccia piena di detriti. Pochi metri più avanti, poi, c’è un tratto in ripida discesa dove mancano parecchi gradini. Qui, però, ci siamo fermati e siamo tornati sui nostri passi.

Le nostre due guide d’eccezione (che, tra l’altro, continuano per pura passione a occuparsi della manutenzione del tratto del Viandante tra il Colle di Santo Stefano e Pradello) durante la passeggiata ci hanno parlato di come si effettua una potatura, di quanto sia importante in alcuni punti rifare periodicamente la traccia del sentiero e pulire i detriti, del miglior tipo di legno da utilizzare per realizzare dei gradini, tutte conoscenze frutto di una grande esperienza.

Sicuramente non è semplice, ma in tanti sottolineano come questo tratto di sentiero abbia bisogno di interventi programmati di manutenzione.