Società Escursionisti Lecchesi in assemblea: un 2023 ricco di soddisfazioni

Il bilancio è positivo: tante attività, il tradizionale Camminasel e attenzione verso i quattro rifugi

Presentato il programma 2024, quest’anno durante l’Assalto al Resegone si festeggerà il 125° di fondazione

LECCO – Assemblea annuale della Società Escursionisti Lecchesi sabato scorso, 23 marzo, alla Casa della Carità di Lecco. 54 i soci presenti all’assemblea nella quale è stato tracciato il bilancio delle attività 2023 dell’associazione che conta 376 soci.

Un capitolo sempre molto importante è quello dei rifugi (la SEL ne possiede ben 4: Azzoni al Resegone, Rocca-Locatelli ai Resinelli, Grassi al passo del Camisolo e Sassi-Castelli ad Artavaggio) per i quali sono stati eseguiti lavori per 48.000 euro con il contributo da parte di tre sostenitori per 14.000 euro. Uno sforzo non banale che ha visto l’associazione guidata dal presidente Mauro Colombo investire qualcosa come 276.000 negli ultimi 5 anni a testimonianza dell’attenzione e cura nell’ammodernamento delle strutture.

Durante il 2023, poi, 610 soci hanno aderito alle gite sempre molto partecipate proposte dal Camminasel, mentre in occasione del tradizionale Assalto al Resegone, la prima domenica di luglio, la SEL festeggerà il 125° di fondazione. Durante l’assemblea, dopo l’approvazione all’unanimità della relazione morale e finanziaria, è stato presentato anche il programma del Camminasel 2024.

“Sono molto soddisfatto per l’attività svolta nel 2023, anche se c’è sempre la necessità di aggregare nuove giovani per garantire il futuro dell’associazione anche in considerazione del fatto che a fine 2024 scade il mandato dell’attuale consiglio direttivo” ha detto il presidente Mauro Colombo.

La serata si è conclusa con la tradizionale cena dei compleanni presso la mensa della Casa della Carità, il momento conviviale è stato organizzato dai volontari Caritas ai quali va il sentito ringraziamento dell’associazione.