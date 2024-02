Torna “We Me”, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane

L’iniziativa è promossa dal Panathlon Club Lecco in collaborazione con il Comune

Il presidente Mauri: “La prossima sfida sarà quella di portare “We Me” sul territorio della Provincia di Lecco”

LECCO – Dopo il grande successo dell’edizione 2023 riparte il progetto “We Me”, “viaggio” ai confini tra sport e sfide quotidiane, rivolto principalmente ai giovani studenti delle Scuole Secondarie di primo grado della città di Lecco. L’iniziativa, su tre appuntamenti in altrettante giornate, il 28 febbraio, il 5 e il 7 marzo, è promossa dal Panathlon Club Lecco in sinergia e stretta collaborazione con il Comune di Lecco Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Italia e Panathlon Distretto Area 2 Lombardia.

“We Me” è un è un progetto che punta a riflettere sul mondo dello sport giovanile, il suo alto valore educativo per le future generazioni di donne e uomini, capaci di affrontare le grandi sfide della quotidianità ed il rispetto dei ruoli e delle persone.

L’obiettivo primario è quello di rendere più consapevoli i ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli e a stare al loro fianco, su come cercare di essere sempre il meglio di loro stessi anche nelle situazioni di difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni.

“We Me” è rivolto non solo agli studenti ma anche alle scuole in senso generale, insegnanti, educatori, enti pubblici, stakeholder, club di service, il mondo della cultura.

Concetti espressi durante la conferenza stampa di presentazione di “We Me” nella sede sociale del Panathlon Club Lecco alla società Canottieri Lecco, introdotta dal presidente Andrea Mauri e dall’assessore all’ Educazione e Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri.

“Lo avevamo affermato già l’anno scorso in occasione della prima edizione: “We Me” non doveva essere un progetto fine a se stesso – sottolinea il presidente del Panathlon Club Lecco Andrea Mauri – E siamo stati di parola, grazie anche alla collaborazione del Comune di Lecco qui rappresentato dall’assessore Emanuele Torri che ringrazio pubblicamente, riuscendo a riportare nelle scuole di Lecco le problematiche ma anche il bello della pratica sportiva giovanile nel quotidiano. Ora la prossima sfida sarà quella di portare “We Me” sul territorio della Provincia di Lecco per coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani al cospetto di testimonial di valore sportivo e umano»”.

“La seconda edizione di We Me – ha precisato invece l’assessore Torri – vedrà la partecipazione di circa 20 classi, con un coinvolgimento totale di 400 alunni. Sarà una bella occasione per promuovere i valori dello sport attraverso la partecipazione di numerosi testimonial. Un sentito ringraziamento ad Andrea Mauri e a tutto il Panathlon Lecco per la collaborazione e per la sempre viva attenzione agli aspetti educativi veicolati attraverso lo sport”.

Ma entriamo nel dettaglio. Si inizierà Mercoledì 28 febbraio dalle ore 9 alla Scuola “Antonio Stoppani”, di Via Achille Grandi 15, con due sessioni di incontri con relatori Marco Ghirlandi campione italiano di tennis tavolo di Oltretutto ’97; William Favero marketing & comm manager di Yamaha Factory Racing; Alberto Porta giornalista sportivo; Juri Zanotti campione di mountainbike cross country; Paolo Bassani velista di Coppa America e Lorenzo Beltrami campione mondiale di corsa in montagna.

Testimonial che porteranno su palco le proprie esperienze, i valori dello sport, dell’impegno, della fatica quotidiana, del raggiungimento di obiettivi fantastici anche se non si diventa il “numero uno” al mondo della propria disciplina sportiva.

Il secondo appuntamento, sempre in mattinata, è in programma Martedì 5 marzo alla Scuola “Don Giovanni Ticozzi” di Via Mentana 48. Infine l’ultimo appuntamento, Giovedì 7 marzo, dalle ore 9, alla Scuola “Maria Ausiliatrice” di Via Caldone 18 e a seguire alla Scuola “Antonietta Nava” di Via Pozzoli, 6.

In via di definizione il parterre di relatori. Ad oggi hanno confermato la loro presenza: Alessandra Colombo art director del team VR46 di motociclismo, Marco Riva già general manager di Yamaha Motor Racing, Filippo Bertozzi del Polimi di Lecco, Masha Maiorano e Fabrizio “Bicio” Ranieri del Basket Costamasnaga e il trialista Mattia Spreafico. Hanno assicurato loro presenza anche rappresentanti di Calcio Lecco 1912, Pallavolo Picco Lecco e Rugby Lecco.