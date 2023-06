Treni. Venerdì nuovo sciopero, attenzione

Dalle ore 9 alle ore 17, possibili ripercussioni alla circolazione ferroviaria

Alcune fasce orarie garantite, autobus sostitutivi per l’aeroporto di Malpensa

LECCO – Nuovo sciopero dei treni questo venerdì, 23 giugno, che porterà scompiglio alla circolazione ferroviaria, con possibili ripercussioni sui treni regionali, suburbani e suoi collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. A proclamarlo alcune sigle sindacali, dalle ore 9 alle ore 17.

La mattina i treni viaggeranno regolarmente, con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle 9 e arrivo a destinazione finale entro le ore 10.

Per garantire il collegamento con l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sui collegamenti Malpensa T2-Milano Cadorna (partenza e arrivo in Via Paleocapa 1) e S50 Malpensa T2-Stabio.

Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.