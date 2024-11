Violenza contro le donne, le caserme dei Carabinieri si tingono di arancione

L’Arma rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione

I Carabinieri offrono supporto immediato con strutture dedicate per accogliere le denunce delle vittime in un ambiente sicuro e riservato

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del sostegno alle vittime.

A testimonianza di questa sensibilità e vicinanza, nella serata del 25 novembre, gli edifici che ospitano il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco e la Compagnia dei Carabinieri di Merate sono stati illuminati di arancione, il colore scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare un futuro libero dalla violenza di genere.

Questo gesto simbolico si affianca alle numerose iniziative promosse sul territorio nazionale e locale per sensibilizzare la comunità su una piaga sociale che richiede l’impegno congiunto di istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

L’Arma dei Carabinieri è quotidianamente in prima linea nella tutela delle vittime, attraverso un’attività capillare di ascolto, prevenzione e intervento, resa possibile anche grazie alla presenza di personale specializzato e alla rete capillare delle Stazioni Carabinieri. Inoltre, l’Arma offre supporto immediato con strutture dedicate, come le stanze protette, per accogliere le denunce delle vittime in un ambiente sicuro e riservato. Due sono infatti i locali che sono stati realizzati nella provincia di Lecco il 30 giugno 2017, nell’ambito del progetto “una stanza tutta per sé”.

La scelta di illuminare i due stabili non è solo un gesto simbolico ma un invito concreto a riflettere sull’urgenza di affrontare con determinazione il fenomeno della violenza di genere.