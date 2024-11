Violenza contro le donne, le iniziative di Asst Lecco. Nel 2024, 167 accessi al PS

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Fondazione Onda ETS lancia la 4^ edizione dell'(H)Open Week

Un convegno rivolto agli operatori e uno spettacolo teatrale aperto alla cittadinanza

LECCO – 167 accessi al Pronto Soccorso da parte di donne vittime di violenza di genere nel 2024, 86 presso il presidio ospedaliero di Lecco e 81 presso quello di Merate. Di queste, 4 hanno meno di 16 anni. I numeri, diffusi da Asst Lecco, sono in riduzione rispetto allo scorso anno, quando complessivamente gli accessi erano stati 216 (136 a Lecco e 80 a Merate), ma confermano la permanenza del problema della violenza di genere anche sul nostro territorio.

Fondazione Onda ETS, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lancia la quarta edizione dell’(H) Open Week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, anche quest’anno, aderisce all’Open Wweek organizzando l’ormai consueto convegno rivolto agli operatori e uno spettacolo teatrale aperto alla cittadinanza.

Martedì 26 novembre dalle ore 8.50 alle ore 13 presso l’Aula Magna ASST di Lecco è organizzato il convegno “La violenza di genere: aggiornamento sul divenire della legislazione, sull’organizzazione territoriale e sull’andamento epidemiologico”. Un approfondimento sulla violenza assistita e su disabilità e violenza.

Interverranno: Brambilla Grazia Maria, Tecnico di Laboratorio – Presidente Telefono donna Lecco – ASST di Lecco; Bonfanti Amalia, Presidente L’altra metà del cielo – Telefono donna di Merate; Fornaro Luisa, Ostetrica – Coordinatrice Attività Ambulatoriale (Bellano) e Territorio – ASST di Lecco; Zabarella Marina, Neuropsichiatra Infantile – ASST di Lecco; Spinelli Laura, Assistente Sociale Ospedale di Lecco – ASST di Lecco; Ferrara Paolo, Responsabile Servizio Tutela Minori e Legami Familiari – Comune ed Ambito di Lecco; De Capitani Laura Maria, Psicologa – ASST di Lecco; Zuffi Renata, Assessora Ambiente, Mobilità, Pari Opportunità – Comune di Lecco.

Coordina l’evento Olivadoti Luciarosa – ASST di Lecco – Responsabile Sviluppo Professionale e Ricerca e referente in tema di “Violenza alle donne” ASST Lecco L’evento è riservato ai dipendenti dell’ASST di Lecco ed ai componenti della Rete STAR. Iscrizione degli esterni a https://formazione.sigmapaghe.com.

Giovedì 21 novembre alle ore 20.30 presso l’Aula Magna ASST di Lecco andrà in scena lo spettacolo teatrale “Casa, rossa casa. Dove i sogni diventano incubi”, da un’idea di Marialuisa Reatti, testo e regia di Antonio Zamberletti, musiche e canzoni di Luca Maciacchini.

Francesca Marzagora, Presidente Fondazione Onda ETS: “Anche quest’anno l’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità”.

“Conoscenza e consapevolezza collettiva sono gli strumenti necessari per incrementare l’attenzione sul tema della violenza di genere. È cruciale non solo esprimere un dissenso chiaro verso la violenza, ma anche intraprendere azioni concrete per evitarla e offrire supporto alle sue vittime. Come ASST Lecco promuoviamo iniziative proprio per educare all’affettività e alle differenze anche di genere” il commento di Gianluca Peschi, Direttore Socio Sanitario ASST Lecco.

Infine, Luciarosa Olivadoti, Responsabile Sviluppo Professionale e Ricerca e referente in tema di “Violenza alle donne” ASST Lecco: “Sono ormai molti anni che l’ASST di Lecco partecipa con azioni concrete alla lotta contro la violenza di genere. È componente importante della rete STAR – Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete, con progetti di educazione ai giovani e alle famiglie e alle vittime di violenze ed è protagonista al Tavolo interistituzionale Antiviolenza”.