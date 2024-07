Abbronzatura e alimentazione: 10 frutti e verdure per mantenere la tintarella

I consigli di Coldiretti Como Lecco per un’abbronzatura sana, evitando scottature e problemi alla pelle

“Alla buona alimentazione vanno accompagnate regole di buon senso nell’esposizione al sole”.

LECCO – Estate è sinonimo di caldo, mare, vacanze e… abbronzatura! Coldiretti Como Lecco stila una lista di 10 frutti e verdure che, grazie alle loro proprietà, aiutano ad abbronzarsi e a mantenere il colore. Anche prodotti fortemente identitari come le mele possono contribuire a mantenere l’abbronzatura.

Il consiglio per un colorito perfetto è esporsi al sole evitando le ore più calde, stando attenti soprattutto in spiaggia, dove la sabbia fa incrementare del 25% l’intensità della luce. Anche una buona alimentazione alimentazione, afferma la Coldiretti lariana, è importante per “assorbire” i raggi solari e, inoltre, aiuta a difendere l’organismo dalle temperature troppo elevate e dal rischio delle scottature.

Per ottenere un’abbronzatura sana e naturale, fa sapere la Coldiretti interprovinciale, è importante consumare cibi ricchi in Vitamina A. Questa vitamina favorisce la produzione di melanina, un’insieme di pigmenti nero-rossastri prodotti da cellule epidermiche chiamate melanociti, che determinano il colore della nostra pelle, degli occhi e dei capelli. Le carote sono il cibo ideale per l’abbronzatura: contengono infatti 1200 microgrammi di Vitamina A e Carotene per 100 grammi di prodotto. Al secondo posto si posizionano gli spinaci e il radicchio, che hanno valori dimezzati rispetto alle carote. A chiudere il podio stanno le albicocche, ideale frutto estivo. Cicoria, lattuga, melone giallo, sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri e fragole sono altri vegetali che presentano elevati contenuti di vitamina A o caroteni.

Il consumo di frutta e verdura fresca, che garantisce l’introduzione di vitamine, sali minerali e liquidi, è indispensabile nelle afose giornate estive per mantenere efficiente l’organismo e per combattere i radicali liberi prodotti a causa dell’esposizione al sole. Le vitamine A, C ed E, contenute in frutta e verdura fresca, sono antiossidanti naturali.

“Alla buona alimentazione – spiega Coldiretti Como Lecco – vanno accompagnate regole di buon senso nell’esposizione al sole. Bisogna bere spesso e coprirsi il capo con cappelli di materiali naturali e asciugarsi bene dopo ogni bagno, perché l’effetto specchio delle goccioline favorisce i colpi di sole e riduce l’efficacia dei prodotti di protezione, anche se resistenti all’acqua”.

E’ inoltre fondamentale conoscere il proprio fototipo ed utilizzare creme adeguate alla propria pelle, soprattutto su bambini. È pericoloso esporsi al sole dopo aver applicato profumi ed essenze. In caso di scottature o di disidratazione della pelle possono essere utili anche alcuni rimedi naturali come impacchi di yogurt bianco intero oppure maschere con fette di anguria oppure la polpa di mela grattugiata stesa sulle zone più arrossate.