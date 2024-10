As Merate volley, ottimo esordio in campionato con una vittoria per 3 a 0

Vittoria in trasferta sabato sera per l’As Merate volley di coach Debora Spreafico

Sfatata la “maledizione” dell’esordio di campionato: erano sei anni che i gialloblu non vincevano la prima partita dell’anno

MERATE – Esordio con il botto per l’As Merate volley che sabato sera in trasferta contro Scanzo Ranica ha vinto con un netto 3 a 0 la prima partita di campionato di serie C sfatando la “maledizione” della sconfitta, durata ben sei anni, del match di inizio anno.

Così come promesso dalla coach Debora Spreafico nelle ore prima della competizione, i gialloblu non si sono fatti trovare impreparati, restando concentrati e lucidi durante tutti i set. Il risultato è stato, come sottolinea il dirigente Mario Pirovano, una “partita a senso unico, con una squadra che si è dimostrata sempre coesa e competitiva”. Il primo set si è chiuso con il punteggio di 25 a 18 per l’As Merate: punteggio pressoché invariato negli altri due chiusi con 17-25 e 19-25.

La coach ha schierato uno dei sestetti provati nelle varie amichevoli eseguite durante la preparazione, mettendo in campo, come centrale, il nuovo arrivato Domenico Schembri che lo scorso anno militava proprio nella squadra di Scanzorosciate.

“Il rendimento è stato ottimo da parte di quasi tutti” continua Pirovano, registrando la sostituzione, verso la metà dell’ultimo set, di Brembilla un po’ stanco e Consani in calo con l’ingresso di Bonomi e Mazzoleni.