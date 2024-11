Bella prova per l’As Merate volley in trasferta contro il Villanuova

Netta vittoria per 3 a 0 dei gialloblu sabato sera in trasferta

Un risultato che fa bene all’animo dell’As Merate Volley

MERATE – Bella prova dell’As Merate volley sabato sera in trasferta a Villanuova. I gialloblu allenati da coach Debora Spreafico hanno riscattato la sconfitta di settimana scorsa in casa contro il Vizzolo liquidando il team bresciano con un sonoro 3 a 0.

Il sestetto brianzolo è sceso in campo attento e aggressivo mettendo subito in mostra una buona ricezione che ha permesso di sviluppare un buon gioco al centro, scaricando così il lavoro dei laterali.

La concentrazione si è mantenuta alta anche a metà del primo set, quando uno scontro palleggio/opposto di Villlanuova ha obbligato l’allenatore al cambio degli stessi. “Nulla è cambiato per noi – precisa coach Spreafico – I ragazzi hanno mantenuto l’attenzine e senza troppi problemi hanno chiuso a loro favore il primo set per 25 a 19”.

Nel secondo e nel terzo set la squadra è rientrata in campo con la stessa carica e la stessa freddezza riuscendo così a chiudere la partita per 3 set a 0 con parziali 19-25, 20-25 e 23-25. “E’ stata una partita dove siamo riusciti a imporre il nostro gioco corale, fatto di scambi lunghi e in sinergia. Ci voleva” conclude soddisfatta la coach aggiungendo con questa vittoria tre punti alla classifica del campionato di serie C.