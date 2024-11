L’As Merate volley torna a vincere: contro Azzano Mella finisce 3 a 2

La partita si è disputata ieri sera, sabato, alla palestra delle scuole di via Montello

Una vittoria di carattere per i gialloblu allenati da coach Debora Spreafico

MERATE – L’As Merate volley torna alla vittoria grazie a una partita giocata con determinazione e carattere. E’ finita 3 a 2 per i ragazzi di coach Debora Spreafico sabato sera alla palestra di via Montello dove i gialloblu hanno saputo superare con grinta lo stop subito settimana scorsa in terra bergamasca.

Il match era partito in salita per il Merate con il sestetto bresciano sceso in campo con convinzione e aggressività tanto da riuscire a chiudere il primo set a proprio favore con il punteggio di 25 a 22.

I padroni di casa sembrano faticare a giocare rilassati anche se riescono a conquistare il secondo set per 25 a 20. L’Azzano però contrattacca portandosi a casa il terzo set per 25 a 21 in un’altalena di emozioni e scambi che ha elettrizzato il pubblico presente in palestra. Il quarto set va a Merate capace di chiuderlo in 25 a 19 e si arriva quindi all’ultimo set in cui i gialloblu riescono a conquistare la vittoria definitiva chiudendolo per 18 a 16.

“Abbiamo assistito a un buon gioco da entrambe le parti con una decisa carica agonistica delle due squadre – ha commentato, a caldo, coach Spreafico – .Merate ha mostrato carattere e determinazione e sostenuta dal calore del pubblico ha trovato la determinazione giusta per portarsi a casa quarto e quinto set. Questa vittoria conferma che la crescita della squadra sta nel gioco aggressivo e nella forza del gruppo”.