Volley, 1^ divisione: Merate vince contro Besanese e allunga in classifica

Merate Volley si conferma capolista del campionato di 1^ Divisione

Battuta per 3 a 2 la Besanese, diretta inseguitrice

MERATE – Prima in classifica con un punto di distanza dalla diretta inseguitrice, con una partita ancora da recuperare che potrebbe aumentare ancora di più il divario in classifica.

Merate ha conquistato due punti importanti venerdì scorso battendo per 3 a 2 la seconda in classifica, la Besanese, confermandosi così capolista del campionato di Prima Divisione. Una vittoria arrivata dopo una partita emotivamente molto intensa e a tratti tecnicamente e fisicamente di livello superiore. “Dobbiamo però recitare il mea culpa per aver buttato alle ortiche un punto in classifica che si era praticamente già messa in tasca” commenta coach Goffredo Arsuffi, ripercorrendo la cronaca della partita disputata in casa.

“Il primo set è stato tiratissimo e l’abbiamo vinto con il minimo scarto. Il secondo parziale è stato iin controllo, seppur con qualche sbandamento”. Il terzo set si è dimostrato “fatale” per le speranze di una vittoria facile per i gialloblu che dopo aver raggiunto un parziale di 24-21, si sono fatti rimontare accorciando le distanze. “Il contraccolpo psicologico si è fatto sentire – continua Arsuffi -. Il quarto set la Tai Solutions è scomparsa dal campo e la Besanese ha pareggiato i conti”.

Tesa e molto equilibrata la partita ha regalato emozioni anche nel quinto set che, per il Merate, è stato un alternarsi di colpi strepitosi e di errori banali. A decidere il match il turno in battuta decisivo dell’opposto Mauri, che con due servizi vincenti ha dato la spinta decisiva verso la vittoria. Conquistando due punti che fanno bene alla classifica e permettono di guardare alla sfida di giovedì con Brugherio con fiducia e determinazione.