Ennesimo successo per la “Serata in Maglione Rosso” dei Ragni di Lecco

Ieri sera, la sala Don Ticozzi di Lecco ha ospitato la tradizionale serata dei Ragni

La serata ha celebrato i successi stagionali del club alpinistico con racconti e video spettacolari

LECCO – La tradizionale serata dei Ragni di Lecco ha colorato di rosso la sala Don Ticozzi, in un evento che ha visto protagonisti i membri del noto club alpinistico lecchese, i quali hanno tracciato un bilancio della stagione attraverso racconti avventurosi accompagnati da immagini e video emozionanti. La “Serata in Maglione Rosso” ieri sera, venerdì, ha catturato l’attenzione di un pubblico numeroso, conducendo i presenti in un viaggio fatto di sogni e passione per l’alpinismo.

Moderata da Margherita Aiesi, amica dei Ragni e narratrice appassionata, l’edizione di quest’anno si è aperta con la presentazione dei nuovi giovani membri: Giulia Venturelli, Valentina Arnoldi, Iris Bielli, Beatrice Colli, Chiara Gusmeroli, Max Piazza e Davide Pontiggia. A ciascuno di loro è stato consegnato il Maglione Rosso dal neo presidente Matteo “Giga” De Zaiacomo e dal “Ragno” più longevo, Luigino Airoldi, classe 1931.

Quest’edizione si è svolta all’insegna del Cerro Torre, celebrando il 50° anniversario della storica conquista del 13 gennaio 1974, quando Casimiro Ferrari, insieme a Pino Negri, Mariolino Conti e Daniele Chiappa, raggiunse la cima di questa inviolata montagna in Patagonia lungo al celebre parete Ovest. A conferma di questa eredità, lo scorso 10 febbraio, Dimitri Anghileri, Matteo Piccardi e Giulia Venturelli hanno nuovamente raggiunto la vetta, sempre risalendo la parete Ovest (vedi articolo), un’avventura raccontata attraverso un coinvolgente video realizzato dal regista Luca Grandfors.

Un altro video di Grandfors ha celebrato la Scuola Nazionale di Alpinismo dei Ragni, un’iniziativa storica che forma le nuove generazioni alla pratica dell’alpinismo. Grandfors ha inoltre realizzato un filmato dedicato alla spedizione di Giacomo Mauri e Mirko Grasso, i quali, la scorsa estate, hanno affrontato la Nameless Tower nel Karakorum, ripetendo la celebre via “Eternal Flame”, simbolo dell’alpinismo tecnico in alta quota.

I presenti sono stati accompagnati anche nella scoperta delle incredibili grotte e dei “mulini” dei ghiacciai islandesi grazie alla narrazione del Ragno Maurizio Tasca, supportato dalle riprese di Marco Zanone. Infine, le immagini girate e montate da Michele Caminati hanno offerto uno sguardo sulle spettacolari pareti rocciose dell’Albania, meta del recente Rock Experience Discovery Tour, durante il quale gli scalatori lecchesi hanno condiviso momenti di avventura con gli amici dei Gamma e del gruppo siciliano dei Bobo’s.

La serata si è conclusa con il video “Mittel Rück n Roll”, a cura di Carminati, che ha raccontato l’apertura di una nuova via sulla parete est del Mittelrück, montagna simbolo dell’alpinismo nel territorio dell’Ossola, realizzata dal Ragno Luca Moroni insieme a Tommaso Sebastiano Lamantia e Fabrizio Manoni.

Foto a cura di Giancarlo Airoldi