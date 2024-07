Il Gel Laorca propone la gita all’Alpe Deleguaggio

In programma per domenica 7 luglio

Partenza alle ore 7.45

PREMANA – In seguito allo spostamento della “due giorni” in Val Formazza, il Gruppo Escursionisti Laorchesi organizza la gita all’Alpe Deleguaggio (Valvarrone). La partenza per Premana è in programma alle ore 7.45 al parcheggio del Negozio “Brico Ok” a Colle di Balisio a Ballabio con mezzi propri. L’escursione è in programma per domenica 7 luglio.

Il programma

Partenza per Premana (943 metri) e passando per le Cascine di Gorla (986 metri), i borghi di Zucco (1010 metri), Gianelli (1111 metri) e la Cappelletta di Masentighe (1517 metri), per raggiungere l’Alpe Deleguaggio (1685 metri).

Ritorno verso Premana toccando la panoramica Alpe Solino (1600 metri) e l’Alpe Premaniga (1410 metri).

Rientro a Lecco previsto nel tardo pomeriggio.

Il pranzo è previsto al sacco all’Alpe Deleguaggio

Per qualsiasi informazione, mandare una e-mail all’indirizzo: info@gel-laorca.org