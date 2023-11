Prime vie sulle pareti dell’Albania per gli alpinisti del Rock Discovery Tour

Chiodate numerose vie nella zona di Kabash, a sud di Tirana e ora si guarda alla “piccola Ceuse”

Grazie al supporto di Rock Experience entra nel vivo l’avventura alla scoperta di nuove montagne e nuove culture

LECCO – Il Rock Discovery Tour in Albania prosegue con successo, esplorando e scoprendo nuove pareti, abbracciando la cultura locale e collaborando con la community di climber albanesi. Il Rock Experience Discovery Tour unisce tre gruppi alpinistici di risonanza nazionale e internazionale: il Gruppo Alpinistico Gamma e il Gruppo Ragni della Grignetta, due storici sodalizi alpinistici Lecchesi, e il Bobo’s Extreme Team, un’associazione di forti e giovani alpinisti e scalatori siciliani. Tutti e tre i gruppi sono Ambassador e partner del marchio Rock Experience. A capo del progetto è Simone Pedeferri, membro dei Ragni, arrampicatore e alpinista di grande esperienza.

Nelle scorse settimane la squadra dei climber provenienti dall’Italia è entrata subito nel vivo dell’azione, con la chiodatura di numerose vie nella zona di Kabash, a sud di Tirana (VIDEO). Fra le belle pareti che circondano la capitale albanese, sono nate due nuove falesie che offrono esposizioni ottimali, consentendo di arrampicare sia al mattino che al pomeriggio. La maggior parte delle linee chiodate è stata già liberata, ma alcuni progetti attendono ancora la libera.

Le vie spaziano da tiri su strapiombo a quelli in placca, con una qualità di roccia eccezionale che sottolinea l’immenso potenziale della zona per ulteriori sviluppi. A Kabash non solo sono nate nuove falesie, ma anche nuove connessioni con la comunità locale che rendono il percorso e l’intento del Rock Discovery Tour ancora più significativo. Nonostante le sfide meteo degli ultimi giorni, con raffiche di vento e temporali diffusi su tutta la regione, la squadra in Albania ha dedicato il tempo a una valutazione attenta per la ricerca della prossima area di possibile chiodatura.

In base ai preziosi consigli degli scalatori locali, è stata scelta una zona nei pressi di Tirana, cuore della community di climbers albanesi. L’area individuata offre una roccia simile alla celebre mecca dell’arrampicata francese e per questo è stata rinominata affettuosamente la “piccola Ceuse”. Malgrado il maltempo la squadra è riuscita fino ad ora a chiodare diverse linee che aspettano ora di essere provate e liberate.

Il Rock Discovery Tour è un viaggio che va oltre la semplice arrampicata; è una scoperta continua di luoghi straordinari, della ricca cultura albanese e delle relazioni umane che rendono l’arrampicata un’esperienza autentica e indimenticabile. E’ possibile seguire passo passo l’avventura attraverso i canali social del Rock Experience Discovery Tour 2023.