Rock Experience Discovery Tour: l’arrampicata per scoprire nuovi luoghi e valorizzarli

Dal noto marchio di abbigliamento outdoor nasce l’innovativo progetto dove “scoperta” è la parola chiave

“Scoprire il mondo e se stessi attraverso l’arrampicata per creare legami solidi e opportunità durature per le comunità locali”

LECCO – Nasce Rock Experience Discovery Tour, un progetto appassionante che si distingue per la sua filosofia dove la parola “Discovery” è il perno centrale. Il tour, sviluppato da Rock Experience, si propone di ispirare gli arrampicatori verso la scoperta di territori inesplorati con l’obiettivo di promuovere, attraverso l’arrampicata, la riqualificazione territoriale, il coinvolgimento comunitario e la sostenibilità a lungo termine in collaborazione con le comunità locali.

“Discovery – scoperta – non è semplicemente una parola, ma una filosofia che guida ogni azione del Rock Discovery Tour. È un richiamo all’innato desiderio umano di esplorare, di spingersi oltre i confini e i propri limiti. La parola ‘scoperta’ è intrinsecamente legata alla voglia di esplorare. È il catalizzatore che spinge gli arrampicatori a cercare nuove pareti, nuove falesie e, soprattutto, nuove comunità. L’idea è quella di andare oltre il già noto, di superare i limiti personali e geografici. Il tour nasce come evoluzione spontanea e appassionata del progetto ‘Isola Verticale’ sviluppato con il Gruppo Ragni di Lecco e che ha catturato l’attenzione l’anno scorso con la scoperta di una Sicilia verticale ancora poco esplorata. L’entusiasmo generato dall’esperienza ha alimentato il desiderio di andare oltre e trasformarla in un tour continuativo. Si propone di coinvolgere diverse generazioni e culture, mettendole a confronto e creando un ponte tra passato, presente e futuro“.

Scoperta, il motore di Rock Experience

La scoperta è il motore non solo del Rock Experience Discovery Tour, ma di Rock Experience in ogni suo aspetto. L’azienda crede che la continua ricerca di nuove sfide, di nuovi orizzonti, sia ciò che alimenta la passione e l’innovazione. L’arrampicata diventa così uno strumento per scoprire territori inesplorati, ma anche per scoprire se stessi e connettersi con gli altri.

“In questo contesto, il Rock Experience Discovery Tour non è solo un progetto sportivo, ma un viaggio alla scoperta di sé e del mondo, dove il marchio Rock Experience assume il ruolo di guida e sostenitore di questa avventura senza fine”.

Finalità e obiettivi

Il nucleo del progetto è la valorizzazione di territori attraverso l’arrampicata, coinvolgendo le comunità locali e promuovendo lo spirito di gruppo e il rispetto. Si mira a creare legami solidi affinché gli sforzi nella creazione di nuove falesie si traducano in opportunità durature per la popolazione locale e per le future generazioni di

arrampicatori. In questa ottica la sponsorizzazione dell’azienda nei confronti del progetto si pone come fine quello di perseguire i seguenti obiettivi:

Riqualificazione territoriale : utilizzare l’arrampicata come strumento per riqualificare e valorizzare le aree esplorate;

: utilizzare l’arrampicata come strumento per riqualificare e valorizzare le aree esplorate; Coinvolgimento comunitario : creare legami profondi con le comunità locali, affinché l’impatto del progetto si estenda ben oltre la sua durata;

: creare legami profondi con le comunità locali, affinché l’impatto del progetto si estenda ben oltre la sua durata; Sostenibilità a lungo termine: garantire che le nuove falesie non solo vengano scoperte, ma rimangano accessibili e benefiche per le generazioni future.

Il ruolo di Rock Experience

“Il progetto è nato dalla volontà dell’azienda e nel significato del marchio di incarnare i principi fondamentali che lo guidano. Lo sviluppo di questo progetto si traduce in un impegno profondo verso i valori di esplorazione, rispetto e spirito di squadra che definiscono l’essenza dell’arrampicata e del lavoro di squadra”.

La prima tappa dell’avventura

Il Rock Experience Discovery Tour sta per intraprendere la sua prima tappa, un’avventura coinvolgente che unisce tre gruppi alpinistici di risonanza nazionale e internazionale: il Gruppo Alpinistico Gamma e il Gruppo Ragni della Grignetta, noti e storici gruppi alpinistici lecchesi, e il Bobo’s Extreme Team, un gruppo di forti e giovani alpinisti e scalatori siciliani.

Tutti e tre i gruppi alpinistici, sono ambassador e partner del marchio Rock Experience. A capo del progetto è Simone Pedeferri, membro del Gruppo Ragni di Lecco, arrampicatore, alpinista e di grande esperienza. La destinazione scelta per questa prima tappa è l’Albania, un territorio ricco di potenzialità inesplorate.

I membri del team

Gruppo Ragni Lecco: Luca Tenni, Simone Manzi, Maurizio Tasca, Simone Pedeferri.

Gruppo Alpinistico Gamma: Claudio Cendali, Tommaso Garota, Mattia Sandionigi, Maddalena Bosisio.

Gruppo Alpinistico Bobo’s: Giuseppe Curcio, Marco Maria Puleo.

Michele Caminati – fotografo e video maker

Un luogo dalle mille potenzialità

La scelta dell’Albania è motivata dalle sue innumerevoli potenzialità, un territorio ancora poco conosciuto che attende di essere scoperto e valorizzato. Prima di scalare le pareti, il

focus sarà su una fase di esplorazione e collaborazione con la comunità locale. L’obiettivo è individuare le zone più idonee da chiodare e renderle fruibili alla community degli arrampicatori.

La diversità dei partecipanti, che spaziano per età, sesso e provenienza, diventa un elemento fondamentale che arricchisce l’esperienza. Questa eterogeneità contribuirà a plasmare in modo unico l’avventura, creando un connubio di esperienze, culture e passioni sotto il comune denominatore dell’arrampicata.

Il Rock Experience Discovery Tour rappresenta un’opportunità di collaborazione autentica con la comunità locale. L’obiettivo è ascoltare e comprendere le esigenze della community, lavorando insieme per sviluppare nuove falesie e promuovere un turismo sostenibile benefico per tutti. Il Rock Experience Tour mira a lasciare un segno tangibile e duraturo, non solo attraverso l’apertura di nuove vie, ma anche tramite un legame autentico con il luogo e le persone. L’eredità sarà una testimonianza di collaborazione, rispetto e amore per la natura, trasformando il territorio in una meta che riflette la bellezza della collaborazione e della scoperta condivisa.

