Concerto Trio d’Archi al Rifugio Elisa: la musica va in montagna

Domenica 4 agosto l’esibizione nel cuore selvaggio della Grigna

Ai violini Byron Wallis ed Elena Cosmo, al violoncello Giorgio Bernacchi

MANDELLO – Corde vibreranno e melodie risuoneranno tra le rocce della Grigna: artisti come Bach, Vivaldi e Borodin saranno omaggiati nel romantico e selvaggio contesto del Rifugio Elisa che farà da naturale rappresentazione scenica al Concerto Trio d’Archi programmato per domenica 4 agosto.

A dare abilmente forma alle note saranno Byron Wallis (violino), la rifugista Elena Cosmo (violino) e Giorgio Bernacchi (violoncello). Un’iniziativa dove la musica sarà protagonista, ma anche l’amicizia e la voglia di stare insieme: in attesa del concerto infatti ci sarà modo di trovarsi per un momento conviviale.

Ad aprirlo un aperitivo, alle ore 11.00, a cui seguirà un pranzo per cui è previsto un menù unico. Alle ore 14.30 al via il concerto a 1515 metri di quota: un’occasione unica per vivere l’atmosfera delle Grigne ascoltando dell’ottima musica.

A patrocinare l’iniziativa il Cai Grigne di Mandello.