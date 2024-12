Solstizio d’inverno: trekking notturno sul Monte di Brianza

L’iniziativa è promossa dall’associazione Monte di Brianza insieme al Cai Calco e Avaib di Olgiate

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro mercoledì 18 dicembre

CALCO – Un trekking notturno in occasione del solstizio d’inverno. Si terrà sabato 21 dicembre l’orami tradizionale iniziativa promossa, in condivisione con le altre fiaccolate della zona, dall’associazione Monte di Brianza, insieme al Cai di Calco e all’associazione volontari antincendi boschivi di Olgiate Molgora.

La proposta, che ha ottenuto anche il patrocinio del comune di Colle Brianza, prevede una passeggiata su un tragitto è misto e non particolarmente impegnativo, in parte su carrareccia e in parte su sentiero nel bosco, con un percorso ad anello lungo circa 6 km, con un dislivello di circa 300 metri.

Gli organizzatori consigliano, in ogni caso, la partecipazione a persone abituate al cammino lungo sentieri di collina e montagna. La partenza è prevista per le 20. Al termine della passeggiata sarà offerto un ristoro con vin brulè, te e panettone. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento dell’iscrizione che è obbligatoria mandando una mail ad associazionemontedibrianza@gmail.com entro mercoledì 18 dicembre.

La partecipazione è gratuita.