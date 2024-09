Stefano Butti e Giovanna Cavalli vincono la 1^ SeVertical

Oltre 200 i runner ai nastri di partenza della 1^ edizione del vertical targato SEV e organizzato in occasione del 60° anno di fondazione del rifugio che si trova a Pianezzo

Il Presidente Anghileri: “Ringrazio tutti i volontari che hanno reso possibile il successo di questa manifestazione”

VALMADRERA – Buona la prima per la ASD SEV di Valmadrera con l’edizione numero uno della gara di corsa in montagna “SeVertical Valmadrera – Pianezzo”, organizzata in occasione del 60° anniversario del Rifugio S.E.V.

Oltre 200 i runner ai nastri di partenza di piazza Mons. Bernardo Citterio (237m s.l.m.) e arrivo fissato ovviamente al rifugio SEV (1276m s.l.m.) per un totale di 5 chilometri di percorso e un dislivello positivo di 1000 metri.

A vincere la prima edizione è stato il sempreverde atleta di casa Stefano Butti (Osa Valmadrera) che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 42’53”; alle sue spalle in seconda posizione Andrea Acquistapace (Amici Mandonna della Neve – Tema KV Lagunc) che chiude con 9 secondi e 7 centesimi di ritardo; sul terzo gradino del podio Andrea Della Rovere (Gsa Cometa) con il tempo di 43’49”7. In casa Sev il migliore è stato Dario Gilardi al traguardo in 33^ posizione con il tempo di 55’17”1.

Nella gara femminile vittoria per l’inossidabile Giovanna Cavalli (Team Pasturo) che macina i 5 chilometri e 1000 metri di dislivello positivo in 53’04”3. Alle sue spalle, in seconda posizione, Rita Bonacina con soli 24 secondi di ritardo. Al terzo posto Anna Fumagalli (Gs Mario Corti) che ha fermato le lancette del crono sul tempo di 54’59”4. Prima donna per la Sev al traguardo Daniela Gilardi in 1h06’58”.

Il “Severtical” ha ottenuto un successo pieno, grazie a un’organizzazione tanto appassionata quanto scrupolosa. Nonostante un clima quasi autunnale, con temperature ben al di sotto della media stagionale e un vento incessante che ha tentato di raffreddare l’atmosfera, l’entusiasmo e il calore dei valmadreresi hanno riscaldato la giornata di sport e festa, celebrando al meglio il 60° anniversario della fondazione del rifugio SEV.

Più che soddisfatto per la riuscita della 1^ Severtical il presidente Ivan Anghileri che commenta: “Un sentito grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile il successo di questa manifestazione. Un riconoscimento speciale va a Michele Ronchetti, che ha dato un contributo straordinario, e a Matteo Crimella, co-fondatore di tutto questo. Non posso dimenticare neppure i volontari presenti qui al rifugio, che hanno svolto un lavoro prezioso. Il ringraziamento più grande, però, va a voi atleti: superare la soglia dei 200 partecipanti è un ottimo punto di partenza, e mi auguro con tutto il cuore che questo sia solo l’inizio di una lunga tradizione”.

A sua volta Ronchetti ha dichiarato: “Preferisco stare dietro le quinte. Corro anch’io in montagna e faccio parte della SEV da qualche anno. Ho deciso di mettermi in gioco nell’organizzazione di questo evento partendo da zero, e credo che il risultato sia stato positivo. Grazie a tutti voi”.

A fine gara le premizioni che hanno visto assegnare riconoscimenti ai primi tre assoluti delle classifiche maschile e femminile e ai primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile: 18 – 29 anni, 30 – 39 anni, 40 – 49 anni, 50 – 59 anni e Over 60.

Ecco i vincitori delle rispettive categorie:

18 – 29 anni podio maschile: 1° Lorenzo Alippi, 2° Andrea Rastellà, 3° Federico Roncareggi.

18 – 29 podio femminile: 1^ Maria Cristina Magni, 2^ Martina Messinetti, 3^ Rebecca Balbiani.

30 – 39 anni podio maschile: 1° Stefano Butti, 2° Andrea Acquistapace, 3° Emanuele Romaò

30 – 39 anni podio femminile: 1^ Alessia Signoretti, 2^ Daiana Concilio, 3^ Lisa Panzeri.

40 – 49 anni podio maschile: 1° Andrea Della Rovere, 2° Gabriele Alippi, 3° Marco Castelnuovo.

40 – 49 anni podio femminile: 1^ Rita Bonacina, 2^ Anna Fumagalli, 3^ Arianna Mazzucchelli.

50 – 49 anni podio maschile: 1° Tiziano Esposito, 2° Massimo Rotta, 3° Dario Gilardi.

50 – 59 anni podio femminile: 1^ Raffaella Colzani, 2^ Maria Teresa Rusconi, 3^ Daniela Gilardi.

Over 60 podio maschile: 1° Giuseppe Castelnuovo, 2° Marco Rusconi, 3° Fabio Viganò.

Over 60 podio femminile: 1^ Giovanna Cavalli, 2^ Patrizia Pensa, 3^ Donatella Rota.

NELLE PROSSIME ORE VERRA’ PUBBLICATA UNA GALLERIA FOTOGRAFICA CON TUTTI GLI ATLETI ALL’ARRIVO

Lecconotizie.com è Media Partner dell’evento