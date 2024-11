Card SkinLombardia: se sei Under 22 puoi sciare con 5 euro

Dal 9 al 22 dicembre, tutti i giovani residenti in Lombardia avranno la possibilità di sciare a condizioni particolarmente vantaggiose

LECCO – Con il progetto Ski’n December, Regione Lombardia rinnova il suo impegno nella promozione della montagna come luogo di divertimento, sport e passione.

Dal 9 al 22 dicembre, tutti i giovani residenti in Lombardia avranno la possibilità di sciare a condizioni particolarmente vantaggiose. Gli Under 22 potranno acquistare un voucher da 5 euro tramite il sito www.skinlombardia.it, da convertire alle casse delle stazioni sciistiche lombarde in un giornaliero. Per chi possiede già la nuova Card Regionale SkinLombardia, o intende dotarsene, l’accesso alle piste durante il periodo promozionale avrà sempre il costo simbolico di 5 euro.

La Card SkinLombardia, offerta in promozione a 1 euro per gli Under 34 (anziché 10 euro), è una tessera innovativa che permette di sciare su 900 chilometri di piste lombarde, sia in modalità PayPerUse che stagionale. Inoltre, introduce un sistema premiante: più si scia, più si viene ricompensati, con la possibilità di trasformare la card in uno skipass stagionale valido in tutta la regione.

“Grazie a Regione Lombardia, l’incontro tra giovani e sport invernali sta diventando una tradizione importante per l’avvio di stagione – ha dichiarato Massimo Fossati, presidente di AnefSkiLombardia, che gestisce SkinLombardia – Quest’anno siamo orgogliosi di aver rinnovato il sistema di gestione, rendendolo ancora più attrattivo. Le nostre montagne offrono opportunità per tutti, con piste di Coppa del Mondo, percorsi per famiglie e tracciati ideali per i giovani”.

Con queste iniziative, le montagne lombarde si candidano a essere protagoniste dell’inverno, unendo tecnologia, sport e l’ambizione di diventare un modello di attrattività e accessibilità per tutti.