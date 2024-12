Resinelli Tourism Lab, tanti progetti in cantiere per il 2025

Nelle iniziative coinvolta anche la popolazione locale

Mappatura attraverso questionari, decorazioni per la località, censimento degli alberi monumentali, trasporto pubblico e calendario eventi

PIANI RESINELLI – Il nuovo anno è alle porte, e prima che arrivi Natale Resinelli Tourism Lab ha deciso di raccontare i progetti su cui in questi mesi l’associazione ha lavorato a seguito dell’assemblea pubblica di fine estate. Tra le tante idee raccolte ne sono state scelte alcune che Resinelli Tourism Lab vuole provare a realizzare per il 2025.

“Capire quanti siamo, cosa facciamo e come viviamo (e vorremmo vivere) ai Piani Resinelli è il primo passo per iniziare a lavorare su proposte concrete. Per raccogliere dati su chi vive qui tutto l’anno o parte dell’anno, abbiamo creato due questionari: uno per residenti e uno per stagionali. Nelle prossime settimane li diffonderemo anche attraverso volantini: li troverete nei locali ai Resinelli, ma passeremo anche casa per casa a consegnarli! (se siete su per le feste magari ci facciamo gli auguri e ci conosciamo di persona). Cercheremo poi riscontro formale nei vari registri comunali”, comunica l’associazione. Compila il questionario per residenti. Compila il questionario per stagionali.

Fioriere, piante, angoli per il booksharing, piccole installazioni e opere d’arte diffuse: che cosa ti piacerebbe ammirare passeggiando per i Piani Resinelli? Questa la domanda che si è posta l’associazione: “Spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza e dare la sensazione di un luogo familiare, accogliente e curato. Ci siamo immaginati di organizzare momenti collettivi di creatività (laboratori di falegnameria, piantumazione e decorazione vari) invitando artiste e artisti per trasformare l’immagine che abbiamo dei Piani Resinelli realizzando piccole opere di decoro urbano. Siamo alla ricerca di idee e proposte: se hai qualche suggerimento su cosa ti piacerebbe ammirare passeggiando per i Resinelli, compila il form. Con l’occasione realizzeremo anche i cartelli con le indicazioni turistiche aggiornate e piccole casette per la diffusione di mappe e cartine anche in orari in cui l’ufficio turistico è chiuso. Per prepararle, lanceremo un weekend a tema a febbraio: tutte le info nella sezione eventi del nostro sito“.

Nel direttivo di Resinelli Tourism Lab ci sono anche due agronomi: “L’impegno sul prossimo anno è quello di portare a compimento il censimento degli alberi monumentali di cui abbiamo parlato più volte insieme: vi terremo aggiornati sui vari passaggi in corso, che porteranno all’inaugurazione di un itinerario turistico a tema per il prossimo autunno”.

Ripristinato quest’anno anche il servizio di trasporto pubblico infrasettimanale per la località: “Si tratta di una fase di test, non ancora di una soluzione definitiva. Il tema della mobilità resta quindi urgentemente al centro delle principali questioni che riguardano i Resinelli: i servizi per gli abitanti, il ruolo delle attività commerciali e la costruzione di un’offerta turistica integrata e sostenibile per il territorio. In Italia e all’estero le sperimentazioni attuate in contesti alpini sono diverse: car sharing di comunità, app per il noleggio di veicoli elettrici, sistemi di navette e molto altro. Sono argomenti sui quali ci interroghiamo per capire quali potrebbero essere possibili soluzioni future. Intanto, per il 2025, l’obiettivo è raccogliere dati che ci permettano di vederci chiaro. Ebbene sì, abbiamo intenzione di ripristinare il conteggio degli accessi alla stanga. Nella pratica, lo faremo installando dei dispositivi ad hoc. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi!”, sempre Resinelli Tourism Lab.

Infine, l’ultimo obiettivo del 2025 è creare un calendario eventi unico: “In passato ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. E quindi, ci riproviamo ancora! Abbiamo creato una pagina del sito in cui puoi trovare gli eventi costantemente aggiornati: eccola qui. Se ti va, puoi aggiungere il calendario eventi dei Piani Resinelli al tuo google calendar a questo link. A brevissimo aggiungeremo al calendario anche le date in cui è presente il camion degli ingombranti“.