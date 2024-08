Torna la Bongio Trip, appuntamento il 25 agosto a Ballabio

Tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata dal Cai Ballabio e dalla Grignetta Asd

A seguire pomeriggio di festa con il Cai Ballabio alla baita di Bongio

BALLABIO – Domenica 25 agosto torna la Bongio Trip, tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata dal Cai Ballabio e dalla Grignetta Asd. L’appuntamento è presso la sede del Cai in via Leonardo Da Vinci, 4 a Ballabio dove sarà possibile iscriversi tra le ore 8 e le 9.45.

Il percorso è il solito, di 3,8km con 390 metri di dislivello positivo e arrivo alla baita di Bongio dove si terrà la festa del Cai con ristoro e tanta allegria. Il tempo massimo è fissato in 1h45′, le premiazioni si svolgeranno alle ore 12. Premi per i primi tre classificati maschili e femminili, per i concorrenti più giovane e meno giovane e per il socio Cai con il miglior tempo.

