Calolziocorte: venerdì 16 agosto il comune resterà chiuso

La biblioteca chiuderà venerdì 16 e sabato 17

Garantiti comunque i servizi essenziali

CALOLZIOCORTE – Nella giornata di venerdì 16 agosto gli uffici comunali di Calolziocorte saranno chiusi. Per evitare di causare un disagio eccessivo alla popolazione alcuni servizi rimarranno comunque attivi, tra questi il servizio di Polizia Locale, il Servizio dello Stato Civile e i Servizi Cimiteriali. Gli ultimi due uffici rimarranno attivi esclusivamente per dichiarazioni di nascita in scadenza e atti urgenti di polizia mortuaria. L’ufficio sarà contattabile dalle 8.30 alle 12.00 via mail all’indirizzo demografici@comune.calolziocorte.lc.it o al numero 0341.639.224 La Biblioteca Civica sarà chiusa, oltre a venerdì 16 Agosto, anche sabato 17 Agosto.