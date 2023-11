Molteno. Cena di Natale Dinamica con l’associazione Gri Italia

MOLTENO – L’Associazione “Gri Italia APS” organizza, con il patrocinio del Comune di Molteno, la Cena di Natale “Dinamica” sabato 2 dicembre 2023, alle ore 19.00, presso “Al terzo tempo” in Via Giuseppe Verdi, Molteno.

L’Associazione “Gri Italia APS” ha sede a Molteno e nasce da un’idea dei genitori con bambini nati con una mutazione del gene GRI, con l’obiettivo di sostenere bambini, amici e famiglie nella stessa situazione. L’acronimo “GRI” deriva dall’inglese “Ionotropic Glutamate Receptors”, ovvero “Recettori Ionotropici del Glutammato”. Il funzionamento corretto di questi recettori è fondamentale per l’apprendimento e per lo sviluppo della memoria. L’associazione vuole diffondere, a una platea di persone più vasta possibile, cosa è la mutazione GRI.

La Cena di Natale “Dinamica” prevede una varietà di antipasti, bis di primi e buffet di dolci, con un aperitivo e una consumazione compresi nella quota, pari a 25 euro per adulto e 10 euro per bambini. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione “Gri Italia APS” per sostenere la ricerca per bambini affetti da disordine dei geni GRI.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, entro lunedì 27 novembre, ai contatti: