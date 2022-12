Perledo. Fototrappole per i rifiuti: segnalate tre attività

I dispositivi installati dall’Amministrazione per controllare i conferimenti

Il provvedimento a seguito di azioni irregolari riscontrate nelle scorse settimane

PERLEDO – Le fototrappole installate a Perledo dall’Amministrazione comunale per monitorare le attività di conferimento hanno dato i loro frutti: a essere immortalate azioni non conformi di tre attività, di cui due di Perledo e di alcuni privati. La decisione di sorvegliare il territorio dopo una serie di conferimenti irregolari avvenuti nelle scorse settimane, che hanno coinvolto anche la casetta dei rifiuti di Vezio. “Fino ad ora – comunicano dall’ente – ci si è limitati ad ammonizioni verbali e ritiri dei sacchi a opera di chi li aveva conferiti, ma d’ora in avanti non ci sarà più tolleranza“.