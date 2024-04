SAN GIACOMO FILIPPO – In una cornice meraviglosa tra neve e sole, si è svolto ieri, domenica, il 33° Raduno scialpinistico al Suretta, giornata commemorativa per il Cai Strada Storta di Acquate in ricordo di Franco Frigerio e Giambattista Castelnuovo, qui raccontato dagli scatti di Giancarlo Airoldi.

