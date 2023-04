Amadori (FDI): “Attacchi strumentali. Lavoriamo alla Mandello del futuro”

Il consigliere Igor Amadori risponde agli attacchi del centrosinistra su PGT, Giardini ed ex campeggio

“Falsità e polemiche distruttive a priori. Noi sosteniamo la linea dell’amministrazione Fasoli”

LECCO – “Cosa succede a Mandello? Secondo il circolo Territoriale di “FRATELLI D’ITALIA” – che appoggia direttamente l’Amministrazione guidata dal Sindaco Fasoli con la lista civica “IL PAESE DI TUTTI” – nonostante i continui e crescenti attacchi di ambientalisti e dell’opposizione, ora sempre più in prima linea con il “nuovo” Coordinatore Politico – la risposta è semplice: stiamo lavorando per la Mandello del futuro.

In qualità di referente locale di FDI e Consigliere Comunale, non posso più non intervenire, ascoltando falsità e polemiche, strumentali ed a priori distruttive dell’altrui idea politica; è proprio vero che il potere logora chi non ce lo ha e per questo abbiamo deciso di rilasciare questo comunicato, a tutela, difesa ed appoggio della linea amministrativa.

Iniziamo:

RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPEGGIO: purtroppo, come da sempre accade, la sinistra si riconferma ostile nei confronti della proprietà privata. Dieci anni di nulla urbanistico edilizio con al governo casa comune ne sono l’evidenza: talmente importante il bene comune da lasciarlo morire sotto i colpi di previsioni infattibili. Con il nuovo progetto, avremo, a beneficio di tutta la comunità, una riqualificazione dell’intera area dismessa, un collegamento stradale, un belvedere pubblico impagabile, parcheggi pubblici, una area demaniale riqualificata ed utilizzabile anche per i diversamente abili ed un porticciolo di attracco. Tutto il resto è arringare la folla senza proporre soluzioni, come da copione immobilista già visto.

PGT: è la pianificazione futura di Mandello, una progettazione vera, reale, fattibile. Casa comune con il nuovo referente dovrebbe ristudiarsi la propria storia, fatta di un PGT pagato due volte, costruito in cinque anni senza condivisione: un vero e proprio libro dei sogni irrealizzabile. In aggiunta questo periodo di visione ed osservazioni, che viene definito così importante, fu previsto a cavallo tra i mesi di Agosto e Settembre: tradotto, cittadini andate in vacanza che a Mandello ci pensiamo noi.

Quello che non ci aspettavamo era una campagna propagandistica per attirare la popolazione fatta di bugie e falsità, come le fantomatiche strade tra Olcio e Somana che non esistono.

RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI : anche in questo intervento, sono state portate avanti tante falsità e strumentalizzazioni, che una volta presentato il progetto a seguito della approvazione finale della Sovraintendenza si sono sciolte come neve al sole. Abbiamo il sasso caduto dalla Grigna, abbiamo le dune di materiale di riporto, abbiamo avuto l’abbattimento di tutte le piante più giovani del parco, abbiamo avuto le sale polifunzionali che di funzionale hanno solo una parte del nome (alla faccia della cementificazione!) ma almeno ci siamo risparmiati le pale eoliche in poncia!

Qualcuno oggi parla di occasioni che non ha creato oppure ha avuto e non è stata capace di concretizzare.

Purtroppo basta dire che la minoranza ha sempre votato contro a tutti i progetti pubblici o privati, come la nuova scuola o l’ampliamento della casa di riposo. Noi sosteniamo senza se e senza ma questa amministrazione, che ha occhi di riguardo per il sociale, per il diritto allo studio, per la cultura, per il territorio, per i giovani, per le aziende e per tutti i cittadini.

Abbiamo a cuore Mandello e il suo sviluppo… e per questo siamo sempre presenti alle commissioni, ai consigli comunali, in piazza con banchetti per confrontarci con la cittadinanza, a sua disposizione.

Questo per rispetto dei nostri elettori e dei nostri alleati di maggioranza. Noi come i Mandellesi non dimentichiamo 10 anni di amministrazione Mariani e lavoreremo sodo per evitare che i fantasmi di un triste ed immobile passato tornino a governare”.

Igor Amadori

Consigliere di Maggioranza

Referente locale di FDI