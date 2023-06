Calcio Lecco in Serie B. Valsecchi: “Ora adeguare lo stadio, non si perda tempo”

Corrado Valsecchi (Appello per Lecco): “Una giornata straordinaria, grazie a giocatori e alla società”

“Adesso tocca al Comune di Lecco adeguare lo stadio al disciplinare di Serie B”.

LECCO – “Abbiamo vissuto una giornata straordinaria, una di quelle giornate che si vivono due o tre volte nella vita se ti va bene.

Ragazzi che vanno ringraziati per quanto hanno fatto in campo senza mollare mai, un mister che ha saputo dare concretezza alla strategia e al gioco, motivando il gruppo, una società quella della famiglia Di Nunno che va solamente ringraziata per il sogno che ha regalato ai lecchesi e per aver mantenuto tutti gli impegni in questi anni di professionismo all’interno del calcio che conta.

Una parola anche ai tifosi quelli della curva, come quelli sugli spalti di tribuna e distinti che hanno saputo onorare con piglio sempre corretto il campionato appena trascorso. Una felicità immensa ci pervade, una elettricità che in città non si avvertiva da decenni.

Quindi grazie, grazie e ancora grazie a tutti Presidente, mister, giocatori, tifosi e tutto il personale che ha sostenuto l’operatività della squadra dai magazzinieri, ai tecnici, dallo staff ai controlli agli amministrativi. Grazie! Adesso tocca al Comune di Lecco in tempi rapidissimi adeguare lo stadio per la serie B che vuol dire anche introiti significativi per l’economia di una comunità. Si entra non solo nel calcio che conta, ma anche in una dimensione nuova dove a Lecco verranno grandi tifoserie, grandi squadre che pernotteranno e vivranno week end nella nostra città. Quindi adesso tocca al Comune dimostrare di essere professionisti, adeguare lo stadio, fare i tornelli, ottemperare al disciplinare della serie B. I tempi saranno stretti quindi bisogna mettersi al lavoro da subito, non c’è tempo da perdere!

Quello che è successo nessuno se l’aspettava, ma bisogna essere all’altezza della sfida e del cambiamento. Occorre essere riconoscenti ad una Società che ci ha creduto e ai giovani calciatori che hanno riportato Lecco dove meritava. Quindi auspico che da subito si prepari una pianificazione progettuale ed organizzativa che non ci colga impreparati per l’avvio del campionato di serie B”.

Corrado Valsecchi capogruppo consiliare di appello per Lecco