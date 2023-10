Nuova Lecco-Bergamo, Calolzio BeneComune fa richiesta della documentazione

“A oggi nulla si sa della soluzione scelta per quanto riguarda l’attraversamento di Calolzio”

CALOLZIOCORTE – Il gruppo consigliare di minoranza Calolzio BeneComune guidato da Sonia Mazzoleni ha reso noto di aver fatto richiesta della documentazione (progetti Anas e osservazioni con i verbali della Conferenza dei Servizi) relativi alla realizzazione del lotto San Gerolamo della nuova Lecco-Bergamo.

Nei giorni scorsi, infatti, si era svolta un’assemblea pubblica per spiegare ai cittadini le tre ipotesi progettuali che riguarderanno soprattutto l’attraversamento di Calolzio, un passaggio doveroso visto che la questione avrà un forte impatto sui cittadini anche se, alla fine, la decisione spetta unicamente al commissario straordinario responsabile dell’opera.

“Ad oggi nulla si sa della soluzione scelta per l’attraversamento di Calolziocorte – hanno fatto sapere da Calolzio BeneComune -. Un progetto che ha sollevato forti perplessità tra la cittadinanza che oggi ha il diritto di conoscere e sapere criticità e disagi che l’aspettano per i prossimi anni. Un’opera che lascia anche dubbi in quanto nessuna delle tre soluzioni sembra risolvere i problemi di viabilità di Calolziocorte. Troppi i silenzi e gli omissis del Sindaco… crediamo che oggi sia il momento della responsabilità e della trasparenza verso un’opera di straordinario importanza, ma che porta con sé tutti i dubbi per un notevole impatto economico e ambientale che grava sulla città”.