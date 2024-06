“Viva Monte Marenzo Viva” promette una “minoranza costruttiva”

“Mi congratulo con Paola Colombo per la sua rielezione. Porteremo avanti in questi anni il lavoro di una minoranza costruttiva”

MONTE MARENZO – Ivan Raveglia, candidato sindaco della lista Viva Monte Marenzo Viva, ha voluto congratularsi con Paola Colombo per la sua rielezione a sindaco, sottolineando l’intenzione della lista di svolgere un ruolo di “minoranza costruttiva” nel prossimo mandato.

“Mi congratulo con Paola Colombo per la sua rielezione – ha affermato Raveglia – Le garantisco che porteremo avanti in questi anni il lavoro di una minoranza costruttiva, che aiuterà a promuovere ogni istanza positiva per il bene dei cittadini”.

L’impegno di Viva Monte Marenzo Viva è stato ribadito da Michele Genna, neo consigliere comunale della lista. “Abbiamo sviluppato una proposta alternativa, con un programma concreto, ed è quanto porteremo avanti in questi anni sui banchi della minoranza – ha dichiarato Genna . Siamo consapevoli che il risultato delle elezioni sia una chiara conferma per l’attuale maggioranza, ma ritengo fondamentale nella vita democratica delle amministrazioni che ci sia la voce della minoranza, che vigilerà attentamente su ogni iniziativa comunale.”

Il consigliere comunale Marco Sangiorgio conclude ringraziando gli elettori per il loro sostegno. “Ringrazio chi ha avuto fiducia in noi e assicuro che lavoreremo con impegno e competenza, sempre con la finalità di portare in consiglio le istanze dei cittadini.”

La lista Viva Monte Marenzo Viva si prepara quindi a un ruolo attivo e propositivo in Consiglio Comunale, con l’obiettivo di garantire un controllo attento e di avanzare proposte concrete per il miglioramento della comunità.