Elezioni 2023. Orgoglio Ballabiese presenta lista e programma: “Impegno, disponibilità e attenzione”

In tanti alla presentazione organizzata presso il centro ‘Ventaglio’ al Parco Due Mani

Bussola anticipa la Giunta in caso di vittoria: “Sarà la stessa squadra di prima”

BALLABIO – “Abbiamo scelto questo nome perché amiamo il nostro territorio e siamo orgogliosi di far parte di una comunità fiera della propria identità e della propria storia”. Il candidato sindaco di Orgoglio Ballabiese Giovanni Bruno Bussola ha presentato la propria lista e il proprio programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio. In tanti hanno risposto all’appuntamento presso il centro ‘Il Ventaglio’ al Parco Due Mani: ballabiesi, amici, ma anche diversi sindaci del territorio, valsassinese e non, il presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari, il consigliere provinciale Carlo Malugani e il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

“Sono contento di vedere tante persone – ha detto Bussola aprendo la presentazione – sono trascorsi cinque mesi da quando abbiamo rassegnato le proprie dimissioni ed essere qui oggi è veramente molto emozionante. Abbiamo scelto di cambiare il nome della nostra lista civica perché per noi l’orgoglio di essere di Ballabio è fondamentale e, attraverso la nostra azione amministrativa, vogliamo far sì che ogni ballabiese possa, a sua volta, sentirsi orgoglioso di chi lo rappresenta”.

Partendo dalla squadra, Bussola ha anticipato che, in caso di vittoria, la Giunta sarà la stessa che guidava il paese fino a pochi mesi fa: “Questo per dire che non partiamo da zero ma ricominciamo da dove eravamo arrivati. Ad affiancarmi in questo viaggio ci saranno quindi Celestino Cereda, già Assessore all’Ambiente, Edilizia e Urbanistica, Paola Crotta, già Assessore al Bilancio e al Sociale, Giuseppina Lombardi, già Assessore all’Istruzione e Barbara Crimella, già Assessore al Turismo, Lavoro e Commercio. Ringrazio poi – ha proseguito Bussola – i candidati consiglieri già membri della mia precedente squadra, Pietro Rolandi, Fabio Ripamonti e Alessandro Castagna, e tutte le new entry che hanno portato una ventata di freschezza al nostro progetto per Ballabio”.

Passando poi al progetto, il candidato sindaco ha ricordato le tre linee guida del mandato: impegno, disponibilità e attenzione. Il programma si divide in macro aree per le quali sono intervenuti i diversi candidati, illustrando le priorità: “Questa non vuole certo essere una presentazione approfondita di tutto quello che vogliamo fare ma darvi un’idea di dove concentreremo i nostri sforzi”.

Inevitabile un riferimento all’area Barech: “Vorrei essere chiaro – ha detto Bussola – noi crediamo in questo progetto che sarà utile a tutta la collettività. Esista già un accordo di programma con la Provincia di Lecco, Regione Lombardia e l’Azienda Combi per garantire 40 nuovi posti di lavoro a Ballabio, con garanzia che gli attuali lavoratori, 65 in tutto, non saranno trasferiti. Non vorrei però che la campagna elettorale si basasse solo sull’area Barech e sui pro e contro al progetto. Ballabio non è solo questo, c’è moltissimo altro”.

Nell’area Amministrazione e Finanza sottolineata l’importanza di una gestione rigorosa e attenta delle spese comunali con individuazione delle priorità e ricerca di sinergie e collaborazioni con altri Enti Locali. Per quanto riguarda invece l’Istruzione, illustrata la volontà di creare tettoie o pergole bioclimatiche per permettere ai bambini della scuola dell’infanzia di godere di spazi esterni anche in caso di pioggia e l’incentivazione di progetti a sostegno delle famiglie quali Pre e Post scuola, progetto Ponti, Living Land e Giovani Competenti.

Attenzione speciale all’Ambiente, settore nel quale, tra le priorità, l’amministrazione Bussola vorrebbe promuovere l’attivazione della Comunità Energetica Rinnovabile, l’incremento dei giorni e orari di apertura del Centro di Raccolta Comunale e l’installazione di nuovi eco-compattatori nell’ottica di ridurre i rifiuti favorendone il riciclo.

Corposa l’area Territorio ed Edilizia che prevede numerosi interventi tra i quali l’aumento delle telecamere di video sorveglianza, la creazione di nuovi parcheggi a Ballabio Superiore e Inferiore, la realizzazione del nuovo Cento di Raccolta Comunale e di una nuova biblioteca nel centro Ventaglio del Parco Due Mani. E poi ancora, il potenziamento proprio del Parco con un’area cani e lo skate park e un’attenzione particolare al decoro urbano.

Sul fronte Turismo, sottolineata l’importanza della valorizzazione del turismo di montagna tramite censimento, mappatura, progettazione della segnaletica escursionistica e il ripristino delle tradizioni popolari ballabiesi quali l’incanto dei canestri e il falò del Gineé. “Un capitolo a parte è la ciclopedonale – ha aggiunto Bussola – vorremmo riaprirla mediante una variante al percorso esistente, dichiarato non sicuro, o mediante realizzazione di interventi strutturali mitigatori, ad esempio delle gallerie. Questo è un impegno che ci prendiamo e speriamo di riuscire a riaprire il tratto di percorso”.

Infine, le Politiche Sociali, nelle quali sono previste la realizzazione di un Punto di Ascolto e Salute che offra alle persone anziane un luogo dedicato alla prevenzione e al benessere ma anche al semplice ascolto, l’istituzione di un Bonus Libri svincolato dai parametri Isee per sostenere le famiglie con studenti della classe prima media nell’acquisto di libri e attrezzature, la creazione di un Albo dei Volontari, l’organizzazione di corsi per formare ed educare i proprietari dei cani. “Vorremmo anche avviare un’interlocuzione con l’Ats per il secondo medico di base, ma non è una promessa che possiamo fare in quanto la decisione poi spetta proprio a questo ente”.

“Come vedete – ha concluso Bussola – abbiamo tanto su cui lavorare e la grinta per farlo. Speriamo di convincere i ballabiesi a fare la scelta più giusta e di orgoglio”.

Alla fine della presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini (FdI): “Ho ascoltato tutti voi con attenzione e con piacere – ha dichiarato – Ballabio è crocevia tra Lecco e la Valsassina, un piccolo comune che ha tanto da dire e da dare e sono certo che con Bussola sindaco il paese crescerà e si aprirà ulteriormente. Vorrei sottolineare il coraggio che ha spinto Giovanni Bruno Bussola a ricandidarsi, dopo essere stato vittima di un atto vigliacco. Non lo ha fatto per lui, ma per voi, per i ballabiesi. Premiatelo e votate Orgoglio Ballabiese”.

I candidati consiglieri a sostegno del programma elettorale: Carlo Brivio, Alessandro Giuseppe Castagna, Celestino Cereda, Barbara Crimella, Paola Crotta, Pinuccia Lombardini, Gianluca Meles, Fabio Ripamonti, Pietro Rolandi, Roberto Sala e Lorenzo Bruno Terruzzi.

GALLERIA FOTOGRAFICA