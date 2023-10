Elezioni 2024: Progetto Osnago pensa al dopo Brivio

Progetto Osnago al lavoro per le elezioni amministrative 2024 puntando al rinnovamento nella continuità

Il sindaco uscente Paolo Brivio al lavoro per sondare disponibilità e gradimenti. In pole per la candidatura a sindaco la vice Caglio e l’assessore Rocca

OSNAGO – Al lavoro senza fretta, ma con un impegno costante in vista delle elezioni amministrative 2024, che verranno presumibilmente calendarizzate per il 9 giugno. Progetto Osnago manifesta fin da ora la volontà di essere ancora presente al prossimo appuntamento amministrativo, informando di essere al lavoro già da alcuni mesi su programma e lista.

Ci sarà da sciogliere anche il nodo del candidato sindaco visto che il sindaco uscente Paolo Brivio ha già anticipato la volontà di non volersi ricandidare per un terzo mandato (eventualità concessa da una modifica del Tuel ai sindaci di Comuni sotto i 5mila abitanti).

“Vogliamo ringraziare vivamente Paolo Brivio per l’impegno profuso in questi ultimi 10 anni, caratterizzati nel primo mandato dai rigidi vincoli del patto di stabilità e successivamente da eventi eccezionali come dapprima la pandemia Covid e poi il dispiegamento del Pnrr che ha messo a disposizione degli enti locali risorse economiche aggiuntive da sfruttare però in tempi molto brevi. Siamo grati a Paolo per la tenacia con cui ha portato avanti il suo ruolo con spirito di abnegazione e grande impegno”.

Progetto Osnago continua: “Il lavoro per la ricerca di persone che con spirito di servizio e assenza di interessi personali vogliano dedicare qualche anno al proprio paese come consiglieri ed eventualmente amministratori comunali non è mai cessato in questi anni. Nello spirito originario di Progetto Osnago l’impegno nella ricerca di persone in gamba che possono dare corpo alle idee programmi di volta in volta presentati al giudizio degli elettori è stato costante. Lo testimoniano le decine di persone candidate al Consiglio Comunale dal 1995 ad oggi e il rinnovo della compagine degli eletti negli anni”.

Con un certo orgoglio, i militanti del gruppo di maggioranza rivendicano di non essere mai arrivati a “costruire liste all’ultimo momento, proprio perché radicati in paese e attenti alle persone valide che possono dare un contributo allo sviluppo di Osnago”.

Quanto alla scelta del candidato sindaco, Progetto Osnago anticipa la volontà di annunciare il nome a inizio 2024, puntando a valorizzare chi all’interno del gruppo ha maturato una significativa esperienza amministrativa. Le indiscrezioni danno in pole position l’assessore ai Lavori pubblici Felice Rocca, forte delle 152 preferenze raccolte nel 2019 e la vice sindaco Maria Grazia Caglio, sostenuta da chi vedrebbe con favore la candidatura a sindaco di una donna. A condurre le trattative, in qualità di mediatore, lo stesso sindaco Brivio che “sta verificando la disponibilità delle persone attualmente in Consiglio Comunale ad una ricandidatura e in quale ruolo. L’associazione dal canto suo ha già coinvolto 4-5 nuove persone nel lavoro del coordinamento allo scopo di avvicinarle all’attività amministrativa, di verificarne la disponibilità al lavoro in associazione o in amministrazione. Ma il lavoro continua e prevediamo di poter offrire a chi guiderà la lista un ampio ventaglio di nuove figure da candidare”.

Fondamentale sarà sancire e mettere nero su bianco impegni e volontà: “Lo sforzo dei prossimi mesi sarà dedicato alla costruzione e condivisione di un programma di mandato che sarà la base per la proposta da sottoporre al vaglio ai cittadini nel 2024. Abbiamo già iniziato il lavoro in tal senso attraverso una prima campagna di ascolto partita prima dell’estate e in seguito alcune riunioni interne per cogliere gli spunti emersi e trasformarli in idee positive. Il lavoro proseguirà nei prossimi mesi attraverso un approfondimento di alcuni temi specifici e la verifica della proposta complessiva da sottoporre ai cittadini.

Non trascureremo la formazione – sia dei futuri candidati che dei cittadini che volessero conoscere di più come funziona la macchina amministrativa comunale – perché riteniamo che sia nostro dovere proporre candidati preparati e stimolare la conoscenza dei processi amministrativi, anche come forma concreta di trasparenza. Infine l’impegno dell’associazione sarà anche di continuare a stimolare i propri attuali

eletti affinché quanto più possibile delle iniziative e dei progetti ancora aperti venga portato a termine, in un rapporto di reciproca fiducia che vede l’associazione come vigile antenna di quanto succede in paese”.