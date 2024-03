Il sindaco di Pescate: “Torniamo ad una Camera di Commercio nostra”

Motorizzazione a Como? Il sindaco De Capitani rivendica l’autonomia provinciale

“Sono pronto a fare la mia parte anche in questa battaglia”

LECCO – “La Camera di Commercio Lecco Como non può tirarsi fuori dal dare una mano per tenere a Lecco la motorizzazione civile, Giorgio Colato della federazione autotrasportatori ha ragione. Ma più che abolire la Camera di Commercio io direi di ritornare ad avere una Camerale tutta nostra“.

Lo ha dichiarato il sindaco di Pescate Dante De Capitani, intervenuto in merito alla vicenda della Motorizzazione Civile che potrebbe spostarsi a Como. De Capitani ha annunciato di voler combattere per tenere il servizio in Provincia.

“E’ ora di finirla di voler razionalizzare tutto e di considerare Lecco una Cenerentola, accorpandola nei servizi basilari a volte con Como, a volte con Monza o con Varese. Basta. Qui va fatta una battaglia per l’autonomia provinciale e io che delle battaglie ho fatto il mio credo sono pronto a fare la mia parte – ha detto De Capitani – già giovedì sera in consiglio comunale su proposta del mio consigliere Tagliaferri, porteremo una mozione per mantenere la Motorizzazione sul territorio. Ma poi siamo pronti a dare manforte alla Federazione Autotrasportatori e stare al loro fianco per le mobilitazioni che vorranno fare. A perdere servizi in questo modo noi non ci stiamo e neanche vogliamo l’elemosina dai comaschi. Abbiamo la nostra identità e il diritto ai servizi, e faremo di tutto per non perderli” ha concluso il sindaco.