Bando “La Lombardia è dei giovani 2023”, 70mila euro anche a Lecco

Finanziate 49 domande su 70 presentate

Magoni: “Risorse che hanno trovato risposte nel territorio”

MILANO – Oltre 3 milioni, esattamente 3.120.000 euro: è lo stanziamento complessivo che Regione Lombardia ha messo in campo per il bando “La Lombardia è dei giovani 2023”. Si tratta di risorse raddoppiate rispetto a quelle dei bandi degli anni precedenti. E’ notizia di oggi l’assegnazione e il finanziamento di 49 domande su 70 presentate. A ogni progetto, chiaramente dedicato ai giovani e con l’obiettivo di promuovere servizi e attività a loro rivolti, andranno circa 63.000 euro.

Per quanto riguarda il territorio di Lecco è stato finanziato il progetto “Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione” con una dote di 70mila euro.

Un grande successo che ha visto tutte le province lombarde protagoniste, questo è il segnale che è cresciuta l’attenzione e la consapevolezza dell’importanza di avviare e potenziare nuove e continue progettualità per i giovani. Regione Lombardia crede molto nel lavoro e nella collaborazione con i Comuni e vuole continuare a valorizzare, in una logica sussidiaria, reti e partenariati composti da soggetti locali. A partire dalla rete degli Informagiovani, capaci di conoscere il contesto e i bisogni, di costruire progetti, di offrire risposte più efficaci.

Oltre ai Comuni, si punta a coinvolgere altri soggetti attivi e propositivi sui territori: l’obiettivo è continuare a stimolare la partecipazione nelle azioni di chi è presente in modo capillare in tutti i punti della regione e lavora tutti i giorni, con passione e creatività, per offrire ai giovani occasioni di incontro, esperienze e opportunità di crescita.

Il Sottosegretario con delega allo Sport e Giovani Lara Magoni commenta con soddisfazione l’esito di questo bando: “Sono molto orgogliosa dei risultati, sia per la diffusione in quasi tutte le province sia per il numero di progetti pervenuti. 70 presentati, 49 finanziati: significa che la sinergia tra Regione e territorio è concreta, e la consapevolezza di aver messo in campo le risorse nel modo più corretto”.