Elezioni. Alle 19 affluenza sopra il 53% per le Europee, Amministrative al 57%

Europee e amministrative 2019, si può votare fino alle 23 di questa sera

Nel lecchese si eleggono i nuovi sindaci in 51 Comuni

LECCO – Gli aggiornamenti dai seggi:

ORE 19 – Ecco gli ultimi dati sull’affluenza nel lecchese. La percentuale dei votanti per le Europee ha toccato il 53,7%, un dato in aumento rispetto alle precedenti elezioni (alle 19 facevano segnare la partecipazione del 52,32% degli elettori)

Positivo anche il riscontro di partecipanti per le Elezioni Amministrative: alle 19 l’affluenza al voto ha raggiunto il 57,69% nei 51 Comuni lecchesi chiamati a scegliere i nuovi sindaci.

Già “salve” le elezioni in molti dei Comuni con una sola lista in corsa, ben 14 in questa tornata elettorale, dove è obbligatorio superare il 50% di partecipazione al voto per evitare il commissariamento da parte della Prefettura.

Percentuale abbondantemente superata ad Abbadia (51,88%), Bulciago (58,84%), Cassina Valsassina (58,41%), Civate (56,62%), Costa Masnaga (54,8%), Cremella (58,26%), Moggio (57,14%), Parlasco (56,3%), Rogeno (52,78%), Sirone (58,34%), Suello (61,22%) e Vendrogno (51,95%). Restano ancora in bilico i paesi valsassinesi di Cortenova (47,18%) e Primaluna (47,3%).

L’ultimo e definitivo dato dell’affluenza è atteso alla chiusura dei seggi, alle 23.

ORE 12 – All’ora di pranzo sono giunti i primi dati sull’affluenza alle urne di questa tornata elettorale.

Per le Elezioni Europee, su tutto il territorio provinciale, la percentuale dei votati a mezzogiorno ha superato il 22,18% degli aventi diritto . Erano il 22,08% a mezzogiorno nelle scorse elezioni.

Nel solo capoluogo, Lecco, il dato dell’affluenza è al 20,55%, contro il 19,23% della precedente votazione. In aumento quindi rispetto alle passate votazioni.

Percentuale leggermente più alta (24,12%) per quanto riguarda le Elezioni Amministrative, in questo caso si vota solo in 51 Comuni sui 85 totali della provincia.

La maggiore affluenza, al momento, è stata registra a Taceno (36,32%) e a Dervio (33,51%). Nei quattordici Comuni con un solo candidato sindaco e una sola lista al voto, dove sarà necessario superare il 50% di affluenza, il dato di mezzogiorno supera abbondantemente il 20%.

Nel tardo pomeriggio è atteso un secondo aggiornamento. Si vota fino alle 23.

ORE 7- Ha preso il via alle 7 di questa mattina, con l’apertura dei seggi, la grande domenica delle elezioni. E’ un doppio appuntamento elettorale: i cittadini sono chiamati alle urne per votare i nuovi rappresentanti al Parlamento Europeo e in cinquantuno Comuni della provincia di Lecco si eleggeranno anche i nuovi sindaci e i Consigli Comunali.

Una scheda grigia quella che l’elettore riceverà per partecipare alle Elezioni Europee, esprimendo la propria preferenza fra 16 liste e i 276 candidati della circoscrizione Nord-Occidentale, che comprende l’area di Lecco.

Tre i candidati lecchesi: Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, Marta Casiraghi, della Lega e Alberto Anghileri, in lista con La sinistra. A loro si aggiunge Nicoletta Molinari, nata a Lecco, ma residente a Erba, candidata con Fratelli d’Italia.

Scheda azzurra invece per le elezioni amministrative che coinvolgeranno i cittadini di 51 comuni della provincia di Lecco. Cento i candidati in lizza per la carica di primo cittadino, sostenuti da altrettante liste. Quattordici i comuni dove si presenta una sola lista. Determinante in quel caso sarà l’affluenza al voto che dovrà superare il 50%.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa sera. Durante la giornata vi aggiorneremo sulla situazione ai seggi e sui dati dell’affluenza.

Le operazioni di scrutinio per quanto riguarda le Elezioni Europee si svolgeranno subito dopo la chiusura dei seggi; mentre, per le Elezioni Comunali inizierà alle ore 14 di lunedì 27 maggio.