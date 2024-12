Elezioni Comunali. E’ ufficiale: Lecco al voto nella primavera del 2026

L’ufficializzazione arriva dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali (D.A.I.T.) che ha diramato un’apposita circolare

LECCO – Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali (D.A.I.T.) ha ufficializzato con un’apposita circolatre i periodi delle prossime elezioni Comunali per le Amministrazioni che sono andate al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunali negli anni del Covid 2020 e 2021.

Il D.A.I.T. ha quindi stabilito che andranno al voto nella primavera del 2026, i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020, quindi anche Lecco; mentre nella primavera del 2027, andranno i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021.

Pertanto Lecco andrà al voto per rieleggere il sindaco nella primavera del 2026. C’è quindi ancora tempo un anno abbonadante alla scadenza elettorale, ma nel frattempo si è già avuto modo di avvertire nell’aria la volontà dei vari attori politici di muovere alcune pedine sulla scacchiera politica.

La partita elettorale a Lecco si preannuncia una grande sfida sul futuro di un territorio in continua evoluzione. Se l’attuale sindaco Mauro Gattinoni, a capo di una coalizione di centro sinistra, salvo colpi di scena, sembra intenzionato a ricandidarsi, il centro destra ad oggi non ha ancora individuato il suo leader. Anzi, ad anticipare i giochi annunciando al contrario la propria indisponibilità alla candidatura di sindaco è stato Mauro Piazza (Lega) consigliere regionale nonché sottosegretario, che ha pubblicamente dichiarato di non volersi candidare a sindaco.

Un’altra figura di spicco lecchese alla quale il centro destra avrebbe potuto strizzare l’occhio è Antonio Peccati, attuale presidente di Confcommercio Lecco, il quale pochi giorni fa, proprio in un’intervista rilasciata a Lecconotizie, ha dichiarato di non essere disponibile a correre per le elezioni comunali del 2026 in qualità di candidato sindaco.

Partita dunque aperta nel centro destra lecchese, ancora “scottato” da quei soli 31 voti di scarto con cui il 5 ottobre del 2020 perse il ballottaggio contro la lista guidata da Mauro Gattinoni.