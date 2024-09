Elezioni Provinciali: continua il percorso di presentazione de ‘La Provincia Territorio Bene Comune’

L’ultimo appuntamento domani sera, venerdì, a Germanedo

LECCO – Con gli appuntamenti di Missaglia, di venerdì 20 settembre, e di Varenna, lunedì 23 settembre, la lista “La Provincia Territorio Bene Comune” continua il proprio percorso di presentazione del programma e di ascolto in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre.

Al centro del programma dodici punti per costruire “l’alternativa in favore del territorio” che vede l’ente provinciale non solo come Casa dei Comuni, ma come voce di tutti i Comuni.

Lavoro, trasporti ed infrastrutture, edilizia scolastica, modalità per trovare nuove risorse per gli investimenti e le manutenzioni, un servizio condiviso per la partecipazione ai bandi, la Provincia come rappresentante delle istanze dei territori anche a livello sanitario, sono alcuni dei temi prioritari per la lista, che hanno occupato le discussioni nei primi due momenti di confronto di Missaglia e Varenna.

L’ultimo appuntamento, in chiusura del percorso che sta accompagnando gli amministratori per il rinnovo del Consiglio provinciale, si terrà a Lecco, presso il centro civico di Germanedo, venerdì 27 settembre alle ore 21.00. Saranno ancora una volta presenti i dodici candidati, per restituire e confrontarsi un’ultima volta in vista del voto di domenica.