Elezioni regionali. Il Terzo Polo presenta i candidati: “Siamo il partito del fare”

Lorenzo Riva, Eleonora Lavelli, Franco Limonta e Daniela Rusconi correranno con Letizia Moratti

“Pensiamo prima di tutto a cosa vogliamo fare noi e non a quello che non sanno fare gli altri”

LECCO – Lorenzo Riva (ex presidente di Confindustria Lecco), Eleonora Lavelli (consigliere comunale a Imbersago), Franco Limonta (assessore a Galbiate) e Daniela Rusconi (consigliere comunale a Oggiono), sono questi i nomi dei quattro candidati lecchesi del Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che sosterranno la candidata presidente Letizia Moratti alle prossime elezioni regionali in programma il 12 e 13 febbraio.

Nel pomeriggio di ieri, 9 gennaio, in tanti hanno partecipato alla presentazione ufficiale presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio a partire da Giovanni Sabadini (coordinatore di Azione); Beppe Mambretti (Cantiere Lecco); Giulia Vitali e Antonio Rusconi (coordinatori di Italia Viva).

A presentare la squadra lecchese è stato proprio Antonio Rusconi: “Siamo qui perché crediamo nel progetto del Terzo Polo – ha detto -. Siamo qui perché crediamo che oggi ci sia una domanda di politica: il primo partito del Paese non è Fratelli d’Italia ma il 40% di astensionisti che noi cerchiamo di intercettare. Siamo qui perché non vogliamo arrenderci all’idea che questo Paese si divida tra chi si allea coi 5 Stelle e una Destra estrema e antisociale. Abbiamo quattro candidati di valore del territorio, quattro storie diverse tutte importanti. Non ci importano le guerre intestine nel PD e nella Lega, siamo qui per essere il partito del fare, che vuole rappresentare degnamente il territorio: voglio ricordare che oggi il territorio di Lecco è rappresentato in Parlamento da Tino Magni eletto a Milano e Michela Vittoria Brambilla eletta a Gela, mi sembra un po’ poco”.

Lorenzo Riva

“Io non ho mai fatto politica, ma ho accettato l’invito del Terzo Polo perché credo ci sia bisogno di un Centro vero, di un Centro che ci riporti a essere protagonisti. Spero di riuscire a convincere le tante persone che hanno perso la fiducia nella politica e nelle istituzioni che si può fare di più – ha detto Lorenzo Riva -. Non sono qui per dire che la Regione Lombardia fa schifo perché non è vero, è una delle regioni migliori, ma sono convinto che si può migliorare e possiamo fare di più su tanti punti. Lavoro, giovani e scuola sono alcuni dei temi che mi sono più cari che tra loro sono collegati e mi impegnerò tantissimo su questo fronte. Possiamo fare di più anche sulla sanità che non è più quell’eccellenza che è sempre stata definita, il Covid ha messo a nudo tutti gli errori: la mancanza di medici o il fatto di non retribuire in maniera corretta tutti coloro che noi abbiamo definito come ‘eroi’. Sono arrabbiato perché oggi ci ho messo un’ora ad andare da Belledo in centro Lecco, abbiamo infrastrutture da Medioevo, infrastrutture che la provincia di Lecco non si merita. Senza parlare dei pendolari che usano il treno che ogni giorno non sanno se arriveranno in orario sul posto di lavoro, questo è inammissibile. E poi i giovani, che sono il futuro della nostra società: dobbiamo far di più per loro, dargli quella possibilità che possa trasformare i loro sogni in attività concrete. Se ce ne darete l’opportunità saremo dei promotori per il nostro territorio”.

Eleonora Lavelli

“Io ho 27 anni e ho un sogno: appassionare quante più persone possibile alla politica che è un modo per servire gli altri e darci da fare per la cosa pubblica. La politica ci riguarda tutti e tutte le persone devono sentirsi coinvolte, noi siamo in quattro e faremo il massimo, ma il cambiamento non si può fare solo con le nostre forze. Ci sono tanti progetti che solo insieme possiamo portare avanti – ha detto Eleonora Lavelli -. E’ bello quando si riesce a contagiare gli altri creando energie, reti, contatti, sintesi che è anche il ruolo che la politica deve incarnare. Una passione nata al liceo, che ha segnato il mio percorso e mi ha portato a studiare Giurisprudenza. A settembre sono diventata avvocato e da tre anni lavoro in studio legale di Milano che si occupa di diritto urbanistico. Una materia, quella del governo del territorio, che sarà un punto fondamentale della mia campagna elettorale e di cui la regione oggi sembra essersi dimenticata. Lecco è un territorio bellissimo ma dobbiamo valorizzarlo e non possiamo permetterci che frane e dissesto idrogeologico lo oscurino. Un altro tema fondamentale sono i giovani, non è uno Stato che può avere futuro quello in cui i ragazzi scelgono di andare altrove. Ed è ancora peggiore il fatto che i ragazzi non trovino lavoro o abbiano dei salari da miseria. La politica deve ascoltare queste voci”.

Franco Limonta

“La nascita dei miei figli ha suscitato in me il desiderio di impegnarmi a livello amministrativo, ho iniziato come volontario della Protezione Civile, sono diventato presidente di consiglio di frazione di Sala al Barro e oggi sono assessore alla cultura e all’ambiente del comune di Galbiate – ha detto Franco Limonta -. Credo che un buon amministratore debba ragionare come un padre di famiglia e avere cura delle generazioni del futuro. L’esperienza che ho maturato mi hanno insegnato a immergermi nelle persone per percepire le varie necessità e dare il proprio contributo. Viviamo in un territorio meraviglioso e le montagne sono la metafora del cammino che stiamo affrontando in questo momento: si arriva alla vetta un passo alla volta. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini e alle cittadine che hanno a cuore il presente e il futuro del nostro territorio, aiutateci a mettere a frutto l’operosità che contraddistingue il nostro territorio”.

Daniela Rusconi

“Non mi sarei mai immaginata tutto questo, e adesso che sta accadendo fiorisce in un abbraccio caldo ed energico che mi accompagnerà per sempre – ha detto Daniela Rusconi -. Grazie, grazie e grazie ancora alle donne e agli uomini che hanno creduto in me e a tutti coloro che si uniranno durante il cammino dando sostegno. Il modo migliore per onorarli è rimanere sempre libera di essere sempre. Durante questa campagna elettorale impareremo a conoscerci meglio”.

Tanti i volti noti della politica lecchese e non solo, erano presenti in sala Marco Cariboni già vice sindaco di Lecco, Giuseppe Conti imprenditore candidato alle scorse politiche, il sindaco di Galbiate Giovanni Montanelli, Mario Anghileri primo presidente della provincia di Lecco, Antonio Cesana di Oggiono, Luigina Perozzi, Cesare Valsecchi, Giuseppe Mauri, Nicola Perego.

“Mi è piaciuta molto la presentazione dei nostri quattro candidati, perché in questo incontro abbiamo detto cosa vogliamo fare noi e non quello che non sanno fare gli altri – ha concluso Antonio Rusconi -. Le porte del nostro progetto sono spalancate per tutti quelli che hanno serietà, competenza e passione“.