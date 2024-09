Forza Italia torna in consiglio comunale: “Credibilità e impegno”

Il nome del partito di Silvio Berlusconi affiancherà quello di Lecco Merita di + e Lecco Ideale

LECCO – Forza Italia torna in Consiglio Comunale a Lecco, al fianco della coalizione Lecco Merita di + e Lecco Ideale che alle scorse amministrative aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Peppino Ciresa. La decisione è stata presa in vista delle imminenti elezioni provinciali (29 settembre, ndr), alle quali candidato con Alessandra Hofmann parteciperà anche il consigliere comunale Simone Brigatti, esponente del gruppo Lecco Merita di + e Lecco Ideale a Palazzo Bovara.

“In queste settimane – ha spiegato – è stata chiesta la mia disponibilità per la candidatura a Consigliere provinciale per la Provincia di Lecco. Dopo 4 anni al servizio dei cittadini Lecchesi nel Consiglio comunale, con lo stesso spirito e impegno verso la nostra Provincia e per poter continuare l’ottimo lavoro svolto dalla presidente Alessandra Hoffman e dalla sua squadra, ho deciso di accettare la candidatura per dare il mio contributo a questa proposta amministrativa. Ringrazio il mio capogruppo Emilio Minuzzo e tutto il gruppo Lecco Ideale – Lecco Merita di Più per avermi spinto, insieme ad altri colleghi consiglieri e Sindaci, a intraprendere questo nuovo percorso verso le elezioni del 29 settembre”.

“Il centrodestra al governo della Provincia ha dimostrato di essere una coalizione propositiva, responsabile e attenta alle esigenze del territorio – ha continuato – E siamo fermamente convinti che solo con questo spirito di unità potremo vincere tutte le sfide che ci aspettano, dal confermare un governo forte e capace per la nostra Provincia, al ridare un’amministrazione alternativa e capace alla nostra amata Lecco, che merita un cambiamento e una rinascita radicali. Per questo abbiamo deciso, vista la natura moderata e liberale che ci contraddistingue nel centrodestra lecchese, di introdurre nella denominazione del nostro gruppo, il partito che oggi, nel panorama politico italiano, meglio rappresenta tali valori e si pone come interlocutore principale di chi afferisce al popolarismo europeo: Forza Italia”.

“La scelta – ha chiarito Brigatti – di natura prettamente politica, è stata accolta con favore anche dai rappresentanti dell’originario gruppo di Lecco Ideale sul presupposto che nessuna interferenza e/o ingerenza vi sarà rispetto alle scelte ed agli indirizzi di questo fine legislatura ed alla certezza che la lista Lecco Ideale – Lecco merita di Più anche alle prossime elezioni amministrative parteciperà con le proprie forze nel rispetto della sua anima profondamente civica”.

Entusiasmo è stato espresso dal Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi: “Ringrazio il consigliere comunale di “Lecco merita di più – Lecco ideale” Simone Brigatti e tutto il gruppo consiliare, per l’apertura alla denominazione di Forza Italia in consiglio comunale a Lecco perché questo è un nuovo e significativo tassello di squisita valenza politica che va a qualificare, rafforzare ed incrementare ulteriormente i rapporti con i forzisti lecchesi nel segno dell’unità di tutto il centrodestra. Il nostro ritorno nella denominazione del gruppo in consiglio comunale nel comune capoluogo è una notizia degna di nota perché manifesta la nostra volontà di lavorare con credibilità e impegno per la creazione della lista che Forza Italia porterà alle prossime elezioni amministrative”.