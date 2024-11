I giovani della Lega in visita nella sede di Regione Lombardia

Un’occasione per conoscere da vicino il funzionamento delle Istituzioni

Piazza: “Uno degli obiettivi della visita è stato anche quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza di una partecipazione attiva alla vita pubblica”

MILANO – I giovani della Lega della provincia di Lecco hanno visitato la sede della Giunta e del Consiglio regionale della Lombardia, accompagnati dal coordinatore della Lega Giovani di Lecco, Andrea Bettega, e ospitati dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

La visita è iniziata dal Belvedere di Palazzo Lombardia, da cui si può ammirare di una vista panoramica a 360 gradi, che spazia su monumenti, edifici storici e punti strategici, offrendo ai giovani l’opportunità di entrare in contatto con gli uffici dell’Amministrazione Regionale.

La visita è proseguita al Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, dove i giovani hanno avuto l’opportunità di esplorare il Belvedere Jannacci al 31° piano e l’Aula consiliare, uno degli spazi più prestigiosi del grattacielo. Qui, un funzionario ha illustrato il complesso funzionamento dell’Istituzione, spiegando i meccanismi attraverso cui vengono discusse e approvate le leggi.

Il Sottosegretario Mauro Piazza ha sottolineato: “Questa visita è stata organizzata con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle Istituzioni, permettendo loro di comprendere in modo più approfondito e concreto il funzionamento della Regione Lombardia, e di sensibilizzarli sull’importanza della partecipazione attiva alla vita pubblica”.

Piazza ha poi commentato l’esperienza vissuta dai giovani: “Questa è stata un’occasione unica per entrare in contatto diretto con le Istituzioni e scoprire come funziona la vita politica in Regione Lombardia. Iniziative come questa sono fondamentali per rafforzare il legame tra i giovani e le Istituzioni, contribuendo a rinnovare il rapporto tra i giovani e la democrazia”.

Inoltre, Mauro Piazza ha sottolineato: “Sono convinto che comprendere come funzionano le Istituzioni, osservando da vicino i loro meccanismi, stimoli un forte senso di appartenenza”.

Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani, ha aggiunto: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento al Sottosegretario Mauro Piazza e ai suoi collaboratori per averci accolto e per la disponibilità dimostrata. Questa visita al Pirellone e a Palazzo Lombardia è stata una grande occasione per noi giovani della Lega, che ci ha permesso di approfondire il funzionamento delle istituzioni e di avvicinarsi ancora di più al mondo politico e amministrativo della nostra regione”.

Infine, Bettega ha concluso: “Eventi come questo sono fondamentali per coltivare un forte senso civico e un profondo rispetto per le Istituzioni, che sono il cuore della nostra democrazia. Siamo estremamente grati per questa esperienza formativa e pronti a proseguire il nostro impegno, trasformando questo entusiasmo in azioni concrete sui nostri territori”.