L’ex sindaco di Lecco Virginio Brivio si dimette dalla direzione del PD

Le motivazioni delle dimissioni spiegate in una lunga lettera rivolta ai vertici del partito

“Il PD locale è sempre meno una comunità politica, ma un organismo avvitato su un consenso acritico di breve periodo all’amministrare fine a sé stesso”

LECCO – L’ex sindaco di Lecco Virginio Brivio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla direzione provinciale del Partito Democratico di Lecco e dal direttivo del Circolo di Valmadrera. Le motivazioni sono racchiuse in una lunga lettera che Brivio ha inviato ai vertici del PD cittadino.

“Di fronte ai ripetuti attacchi, alle mistificazioni e banalizzazione di elementi oggettivi che hanno caratterizzato la mia esperienza amministrativa al Comune di Lecco portate avanti da una parte della Giunta e della maggioranza, dal segretario cittadino e da altri autorevoli esponenti del PD, al “silenzio” dei vertici provinciali, non posso che amaramente prendere atto che devo confrontarmi sempre più, se non “difendermi”, anzitutto con la diffidenza ed i pregiudizi di alcuni colleghi di partito e di maggioranza. E cercare di farlo recuperando una serenità ed esercitando una libertà di pensiero e di azione che il ruolo, pur modesto, di responsabilità nel partito mi impediscono”.

“A differenza di quanto si dice, e nel quale confidavo – continua l’ex sindaco – il PD locale è infatti sempre meno una comunità politica, ma un organismo avvitato su un consenso acritico di breve periodo all’amministrare fine a se stesso e alla “devozione” ai vertici istituzionali e di partito del momento, “piegando” allo scopo anche la ricostruzione di fatti e scelte precedenti e attuali. E non mi riferisco alla necessaria dialettica e un confronto anche franco ed intenso su scelte in discontinuità più che legittime, anzi doverose, nel normale avvicendamento di governo. Ma alla pratica sistematica di buona parte degli amministratori e vertici cittadini del PD di non approfondire ragioni e condizioni di scelte (es. realizzazione ultimo lotto del Tribunale), a illazioni fatte in sedi e dichiarazioni ufficiali e non di danni economici attuali o potenziali (nel caso ad esempio si fosse dato corso a realizzare il nuovo municipio in Via Marco d’Oggiono – da ultimo intervista Sindaco su La provincia del 18/3 – o l’Ostello) o interessi di chissà quale specie portati avanti nel corso degli anni (vedi recente vicenda area demaniale a Rivabella e la nota in merito agli iscritti diffusa sabato 18/3 dal segretario cittadino, che si aggiunge alle ricostruzioni “parziali” di alcuni assessori nel corso ed a margine del Consiglio Comunale del 13/3)”.

“Con queste sofferte dimissioni avrò anche modo, nel caso, di spiegare ai cittadini meglio e con più “libertà” il senso di alcune scelte di allora e soprattutto il contesto e la condivisione pressoche’ totale e la coralità delle stesse ( sovente ben oltre il confine della maggioranza politica che presiedevo),oltre che l’istruttoria tecnica che le hanno precedute. Ciò anche a fronte della “personalizzazione” nella ricostruzione delle stesse che artificiosamente, per fini di tattica politica contingente di mettere a tacere con ogni modo una parte della minoranza, viene portata avanti dalla maggioranza (sembra ormai nell’immaginario che il sindaco del decennio passato sia stato Corrado Valsecchi ed Appello per Lecco il partito di maggioranza: mentre tutte le scelte compreso eventuali “sbagli” li abbiamo fatti insieme).

“Ricordo di aver dato nel corso di questi anni disponibilità alla condivisione delle informazioni e confronto al Sindaco ed ai responsabili del partito, anche su loro richiesta (in particolare a inizio 2022 al Segretario Marelli per vicenda sede comune e Tribunale, al nuovo segretario provinciale e capogruppo al momento delle loro nomine sempre lo scorso anno…): ma nulla nel merito è seguito”.

“Faccio con dispiacere questo passo in un momento di promettente rilancio dell’azione del partito che le recenti primarie hanno innescato, augurandomi che il prossimo percorso congressuale nel territorio lecchese sia occasione anche per noi di schietto confronto sui modelli di partito ed elaborazione di linee di riferimento di azione, senza ipocriti unanimismi invocati in partenza (che è cosa diversa dell’unità da esercitare a congresso concluso e classe dirigente scelta)”.

“Non mi resta insomma che questa scelta – conclude Brivio – per una coerenza con la mia storia politica e per rispetto a tutte le persone che con me hanno lavorato insieme, con passione e onestà, ad amministrare la nostra città in anni difficilissimi”.

Le dimissioni dell’ex sindaco di Lecco dalla direzione provinciale segnano un nuovo terremoto in casa PD: pochi giorni fa avevano lasciato il partito Clara Fusi, ex assessore nella Giunta Brivio, e il consigliere comunale Giovanni Tagliaferri.